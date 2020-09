De som arver formuer, bør tåle en betydelig arveavgift

SKATTESYSTEMET: Familieformuer i Stavanger-regionen har hatt stor betydning for regionens utvikling, men som Aftenbladet påpeker i sin serie om denne rikdommen: «familiene som sitter på de store formuene har mye å takke byen og regionen for.» Og staten, vil jeg legge til.

Den ferske oljefondssjefen Nicolai Tangen har rett; staten bør få det meste av formuer som går i arv, skriver Ivar Sætre. Foto: Nina E. Rangøy

Debattinnlegg

Ivar Sætre Sivilingeniør, Stavanger

Uten nærmere dokumentasjon, er det rimelig sikkert at de som skapte formuene i utgangspunktet også har hatt størst samfunnsmessig betydning, gjennom nytenking og risikovillighet. De var gründere. Etter hvert er store deler av formuene gjort om til eiendomsinvesteringer. Derved reduseres risikoen, og gründervirksomheten overlates til andre.

Flytter penger, skaper ikke

På mange måter er dette et resultat av politiske beslutninger, som har gjort eiendomsinvesteringer ekstra attraktive for lønnsom plassering av kapital. De store formuene bidrar på den måten i minkende grad til videreutvikling av samfunnet, selv om det fins eksempler på det motsatte.

De som mottar store (og små) formuer som arv, har i liten grad vært med på å skape verdiene. Siden samfunnet i stor grad har bidratt, er det ikke urimelig at en betydelig del føres tilbake til samfunnet.

I forbindelse med utnevnelsen som ny sjef for Oljefondet sa Nicolai Tangen:

«Jeg mener at arveavgiften burde være 100 prosent. Jeg synes det er ekstremt urettferdig at noen blir født med en svær pengesekk. Alle burde starte på null, sa Tangen, da han skulle forklare hvorfor han gir bort en stor andel av formuen sin».

Nicolai Tangen har rett!

Tangen har rett, og da han den 1. september overtok som leder for Oljefondet, hadde han i stor grad gjennomført sine tanker. Spørsmålet om skatt kommer ganske sikkert opp på nytt i valgkampen i 2021.

En rimelig inntektsskatt etter evne, er de fleste enige i. På sikt bør det imidlertid stilles meget kritiske spørsmål ved om 30 % av norske arbeidstakere skal være offentlige ansatte, finansiert over skatteseddelen.

Arveavgiften har norske politikere avskaffet. Som Tangen helt riktig har uttalt, er dette urettferdig. De som mottar arv, har sjelden eller aldri gjort noe for å få dette. Verdier med stor affeksjonsverdi, som hus, hytter, fritidsbåter og annet, er det imidlertid rimelig å kunne føre videre i en familie. Med et fratrekk for slike verdier, inntil f.eks. 10 millioner kroner for hver arving, burde resten belegges med høye avgifter, opp mot 100 %. Staten bør i dette tilfellet kun overta verdier som penger, etter at fast eiendom og verdipapir er solgt.

Fjern formuesskatten

Dersom arveavgiften gjeninnføres, vil formue være verdier som er bygd opp av eget arbeid eller virksomhet. Dette vil da skje etter at det er betalt inntektsskatt. Beskatning av formue blir på den måten en dobbeltbeskatning, og urettferdig fordi de som sparer mest, får mest skatt.

All skatt på formue bør derfor fjernes. Dette vil være steg i retning av et rettferdig samfunn.

