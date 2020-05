Oppkonstruert «kjeft» mot UiS-rektor Klaus Mohn

DEBATT: Det er uheldig at Aftenbladet mistenkeliggjør en samfunnsaktør som UiS-rektor Klaus Mohn fordi han har noen roller i det virkelige liv.

Da Klaus Mohn overtok etter Marit Boyesen som rektor ved Universitetet i Stavanger (UiS) fra 1. august 2019, kom han fra stillingen som professor i petroleumsøkonomi ved Handelshøgskolen ved UiS. Han er også tidligere sjeføkonom i daværende Statoil. I dag er han fast gjesteskribent på side 5 i Aftenbladet. Foto: Jan Inge Haga

Debattinnlegg

John Peter Hernes Kommunalråd og gruppeleder for Høyre, Stavanger

Onsdag 13. mai bruker Aftenbladet tre hele sider på en artikkel med overskriften «UiS-rektor Klaus Mohn får kjeft for å være utydelig om sine betalte styreverv».

Hvem det er som kjefter, er det ikke godt å si. Strengt tatt bærer artikkelen preg av at Aftenbladet har ringt rundt til et knippe advokater som mer eller mindre generelt uttaler seg om habilitet. Det er mye hvis og dersom, og ingen kjefting – bortsett fra i overskriften.

Deler ikke Mohns syn

Personlig er jeg faglig helt uenig med Klaus Mohn i hans vurdering av om det er rett, og forretningsmessig smart, at vi som nasjon nå gir en hjelpende hånd til vår olje- og gassindustri.

Jeg er overbevist om at det er rett, både på kort og lang sikt, at vi i en unik krisetid hjelper vår største og mest lønnsomme næring. Fordi det betyr jobb eller ledighet for titalls tusener ansatte i hele Norge her og nå. Og det er en smart, nasjonal investering i den eneste næringen som kan klare å bære hele vår dyre velferdsstat på sine skuldre i mange år til.

Mitt syn i sak er helt motsatt av det Mohn mener. Men jeg er helt sikker på at hans motsatte synspunkt på ingen som helst måte kommer av at han sitter i styret til T.D. Veen eller Nysnø. Tvert imot er jeg hundre prosent sikker på at Klaus Mohns meninger kommer fra en personlig overbevisning og hans faglige vurderinger. Og at kombinasjonen av interesser, meninger og faglig kompetanse som Klaus Mohn har hatt lenge, nettopp er grunnen til at han har kommet inn i og gjør god nytte for seg i de styrene han sitter. Ikke omvendt.

Mohns eksterne verv et pluss

Så mener jeg det er prinsipielt uheldig at Aftenbladet litt sånn «light» mistenkeliggjør en samfunnsaktør som Mohn fordi han har noen roller i det virkelige liv. Det er utrolig positivt for UiS og Mohns virke ved universitetet at han ikke bare sitter i et akademisk elfenbenstårn og tenker abstrakte tanker. At Mohn også deltar i det virkelige liv med strategiske diskusjoner og konkrete vurderinger om hvor det er smart å investere penger med tanke på å få dem tilbake med god avkastning, er et stort pluss.

Ser vi til de noen av de fremste universitetene i verden, så tillater de ikke bare at ledende professorer kan ha verv og oppgaver utenfor akademia, de krever faktisk at de har det. Logikken er at for å kunne undervise på høyt nivå om sammenhengene i den virkelige verden, så må man kjenne dem på ekte, ikke bare ha lest om dem.

Helt åpent, ingen interesser

Dette skal og må selvsagt kombineres med åpenhet. Det er ivaretatt. Ingen av Mohns verv er det minste skjult. Alle som vil ha full oversikt over hvilke verv Mohn innehar, trenger bare 12 sekunder på en datamaskin. Han har styreverv, men ingen personlige eierinteresser i T.D. Veen og Nysnø.

Alle som leser aviser, ser også at Mohns meninger om oljeskatt ikke blir tillagt avgjørende vekt i de diskusjonene som har vært i regjering og nå fortsetter i Stortinget. Så hans ytringer som samfunnsdebattant er nettopp det, interessante innlegg i en bredere debatt. Mohns ytringer påvirker derfor på ingen måte den økonomiske fremtiden til Mohn, familien Veen eller den norske stat, som eier Nysnø.

Summa summarum er det derfor svært lite relevant at Mohn skal måtte bruke spalteplass på å forklare sine eksterne styreverv før han forteller hva han mener.

Den type mistenkeliggjøring som Aftenbladet bringer til torgs, kan gjøre at Mohn eller andre med lignende oppgaver eller ambisjoner, av redsel for uthenging ikke tør delta i livet utenfor akademia. Det vil være et tap for oss alle. Vi trenger mer enn noen gang dem som har – og bruker – sin kompetanse og erfaring på tvers av arenaer.