Reduser ambisjonene i Lervig-utbyggingen

Stavanger kommune har kjøpt tomten ved siden av Lervig sykehjem, avgrenset av Haugesundsgaten, Rennesøygaten, Ryfylkegaten og Breivikveien. Denne tomten er sentral i det såkalte Storhaug-løftet. Her har politikere gått sammen om å få til utbyggingsplaner for skole, barnehage, næring, service og kulturhistoriske bygninger.

Problemet er at man vil for mye på for liten plass. Nå skal planen behandles av formannskapet, den er ute til offentlig høring fram til 23. mai, og her bør ambisjonene reduseres. Hvis ikke blir det en gigantisk og massiv utbygging som ødelegger forventningene om bydelens kvaliteter.

Dette puslespillet har rett og slett for mange biter. Summen blir voldsom. Resultatet er høye bygninger med store fotavtrykk.

Hva skal ut?

Skolen alene er planlagt med 630 elever, det er like mange som i dag går på Nylund. Det er ikke vanskelig å forstå at det trengs nye skoleplasser på Storhaug og i Stavanger Øst, men er behovsøkningen så stor? Hvis ja, så må bør man se på de andre elementene i planen og spørre seg; Hva skal ut? Den planlagte dagligvarebutikken, for eksempel?

Det finnes plandokumenter tilgjengelig på kommunens hjemmesider, og hvert enkelt dokument peker på det samme: Dette puslespillet har rett og slett for mange biter. Summen blir voldsom. Resultatet er høye bygninger med store fotavtrykk. Altså nesten ingen kvadratmeter igjen til uterom, beplantning, lune soner, gangstier og arkitektonisk balanse. Det planlegges faktisk skolegård på taket av 4. etasje – adkomst med heis!

Trafikkforholdene alene er grunn nok til at ambisjoner og planer må justeres. Beslutningen om ny brannstasjon er ikke nevnt i analysen om trafikkutvikling, at det er 500 elever i nabobygget i dag (Johannes læringssenter) er heller ikke tatt i betraktning. Hensyn til sol- og lysforhold for eksisterende nabobebyggelse virker fraværende.

Dersom vi ikke justerer dette, men går for kvantitet i stedet for estetikk og kvalitet, vil dette bidra til at Stavanger Øst mister sitt særpreg, og sin utvikling som et moderne og trivelig byområde.

De fleste er vel enige om at naboen Lervig sykehjem ble for massiv. Vi ønsker ikke flere slike bygg. En annen historisk nabo, «Tinnfabrikken», står derimot fint nyrestaurert og i fare for å bli skvist inn mellom nye, massive bygninger.

Sink- og blyforurensing

En ekstra utfordring på tomten er boreprøvene som viser til dels store forekomster av sink- og blyforurensing i grunnen, som følge av tidligere industrivirksomhet. Dette er en viktig faktor som har betydning når man beslutter hvilke funksjoner som skal presses inn på et begrenset areal.

Det er kanskje mulig å få til en god løsning som tilfredsstiller de viktigste behovene, men vi må revidere og redusere volum og forventninger et par hakk.