Mange mosjonister trenger sårt Stavanger svømmehall

Jeg vil gjerne gratulere Stavanger kommune med nyoppusset svømmehall, men jeg ser at den ikke er beregnet til bruk for oss alminnelige mosjonister. Det er en hel del ting som gjør at den er vanskelig å bruke:

Det første vi oppdager er åpningstidene. Det er ingen dager med åpningstider som passer. Det er umulig for reumatikere og andre med stive ledd og andre skavanker å være ferdig med svømming kl. 10 om morgenen. Hvis jeg skulle klare det, måtte jeg begynne dagen kl. 4. Det er heller ikke alle som er i stand til å benytte seg av utendørsbasseng hele året, så Gamlingen er ikke noe alternativ.

Garderoben er ikke godt tilrettelagt for vanlig bruk. Noen av oss er avhengige av å sitte mens vi kler av og på oss. Det er vanskelig hvis alle skal bruke de benkene som er i garderoben. Det samme gjelder garderoben på Gamlingen. Der er det enda verre forhold. Skiltingen er vanskelig å lese uten briller. Det er for liten skrift. Selv måtte jeg spørre andre badende hvor jeg skulle hen for å finne bassenget.

I dusjen mangler det knagger til å henge håndkle/ badedrakt/poser. Badedrakten blir liggende på gulvet og ikke alle er like myke til å plukke opp ting fra gulvet. Sylinderne som er ment til oppbevaring er for små og for få.

Det er umulig at alle mosjonistene er henvist til en bane! Vi svømmer alle med hver vår hastighet og med 6 – 8 personer i en bane sier det seg selv at det blir umulig. Kan ikke svømmeklubber få tildelt egen treningstid?

Det varme bassenget ved herregarderoben er fjernet. Det er mange reumatikere som er avhengige av å få varmet seg i forbindelse med mosjonssvømming. Dette gjelder både unge og eldre svømmere.

Må finne en annen svømmehall

Etter at jeg har vært flittig bruker av Stavanger svømmehall flere årtier, ser jeg meg nødt til å finne en annen svømmehall i en annen kommune. Det er fryktelig trist at en så stor kommune som Stavanger ikke har anledning til å legge til rette for andre enn skoler og svømmeklubber. Svømmeopplæring er kjempeviktig, men jeg kan ikke forstå at det må gå på bekostning av oss mosjonister. Vi er mange som trenger det sårt!

Alltid hjelpsomme og smilende

Til personalet i svømmehallen vil jeg si tusen takk for meg! Alltid hjelpsomme og smilende. Dere gjør en god jobb!