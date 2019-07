Norsk gass redder klimaet

Det er noen som absolutt skal legge ned norsk petroleumsindustri.

I klimaets navn skal Norge gå foran ved å avslutte all produksjon av olje og gass.

Flere bruker også økonomi som begrunnelse for å avslutte det norske oljeeventyret. Risikoen for at ingen ønsker å kjøpe olje og gass, eller at prisen blir kraftig redusert, er så stor at det kommer kritikk for å sette norsk økonomi og velferd på spill.

Jeg og Fremskrittspartiet er overbevist at disse tar alvorlig feil.

Siv Dolmen / siv dolmen

Gass og kull

Klimautslippene ville økt uten norsk petroleumsnæring, og vi har vel fremdeles større tro på de økonomiske vurderingene til operatørselskapene, enn vi har tro på økonomene i miljøbevegelsen.

Frem til 2030 er norsk petroleumsnæring vårt viktigste bidrag til Parisavtalen.

Om vi legger ned all produksjon av olje og gass på norsk sokkel, gir det omtrent et årlig redusert utslipp på om lag 14.7 millioner tonn CO2. Til gjengjeld ville Tyskland, England og resten av Europa ha over 300 millioner tonn høyere utslipp om man måtte erstatte manglende norsk gass med kull.

Norsk gass er et direkte alternativ til europeisk kull. Skal man bruke kull i Europa vil det gi dobbelt så mye utslipp som norsk gass for samme effekten.

Lite fornuftig

Skal vi stenge ned norske olje- og gasskraner, vil konsekvensen være et klimautslipp som kan være opp til 20 ganger større enn hva vi vil spare. Det er lite fornuftig.

Karbonprisene i Europa er høye for tiden, og det er ingenting som tilsier at disse vil synke i tiden fremover. Dette er noe miljøforkjempere ønsker, men som samtidig medfører økt etterspørsel etter gass.

Verden endrer seg ikke over natten. Etterspørselen etter energi er økende. Befolkningen i verden øker med 80 millioner mennesker i året, det tilsvarer ett Tyskland hvert år.

Skal Europa klare å kutte utslipp, er det vår plikt som gassnasjon å gi Europa et bedre alternativ til kull. Det vil i dag være uforsvarlig å stenge ned aktiviteten på norsk sokkel.

Om noen år vil gjerne det endre seg, men nå bidrar norsk petroleumsnæring til å sikre velferdsnasjonen og samtidig redusere utslipp i Europa.