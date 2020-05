Nytt teater – å investere i noe grunnleggende

DEBATT: Et nytt teaterbygg vil ikke bare styrke lokalt kunstnerliv, men vil være en måte for stat, fylke og næringsliv til å holde hjulene i gang.

«I koronakrisen har vi merket at ønsket om å levere, prestere og være byens sosiale kunst-møtepunkt ikke bare kommer fra oss selv, det kommer også fra publikum», skriver Glenn Andre Kaada.

Glenn Andre Kaada Teatersjef, Rogaland Teater

Når folk blir spurt om hva de savner mest i koronatidene, sier de «å gi noen en klem», dernest følger å dra på et arrangement sammen med andre. Selvsagt kanskje, men allikevel en bekreftelse av noe vi alltid har visst: Vi er grunnleggende sosiale vesener.

Responsen bar preg av savn

Rogaland Teater måtte stenge all virksomhet 9. mars pga. koronaviruset. Som de fleste andre søkte vi febrilsk etter en alternativ måte å gjøre det vi vanligvis gjør.

I starten ble det teater via internett. Vi strømmet direkte og filmet med ganske stort hell, men responsen bar preg av savn etter den sosiale egenarten teatret har. Det var ikke bare innholdet, det kunstneriske påfyllet folk savnet, men selve rammen og formen kunsten blir presentert i: Kontakten mellom sal og scene, mellom publikum og det unike i et fysisk og tidsspesifikt oppmøte.

Vi svarte med å gjøre forestillinger for så få folk at det var smittevernfaglig forsvarlig. Oppi alt det krevende har det vært inspirerende å se initiativene og innovasjonsevnen som vokser frem i en slik krise. Det gjorde det mer levelig å gå motgangen offensivt i møte fremfor å legge seg ned og vente til det hadde blåst over. For det finnes alltid muligheter, også i dette.

På Rogaland Teater sier vi «gjør spillerommet større». Det ligger i vår ryggrad å utfordre rammer og begrensinger. I et altfor lite hus, jobber vi i det daglige for å gjøre nettopp det. Få mest mulig ut av det vi har. I koronakrisen har vi merket at ønsket om å levere, prestere og være byens sosiale kunst-møtepunkt ikke bare kommer fra oss selv, det kommer også fra publikum.

Rett før Norge stengte ned, vedtok utvalget for kultur, idrett og samfunnsdialog

at Stavanger kommune skal jobbe for å realisere Akropolisvisjonen. For Rogaland Teater innebærer det at vi nå står nærmere en funksjonell teaterbygning enn noen gang.

Tidenes løft

Da koronapandemien deretter skyllet over oss, og ser ut til å etterlate seg en langvarig økonomisk nedtur, slo det meg at vi med et nytt teaterbygg har en unik mulighet til å være med å snu denne situasjonen. Et nytt teaterbygg vil ikke bare styrke lokalt kunstnerliv, men vil være en måte for stat, fylke og næringsliv til å holde hjulene i gang. Vårt lokalsamfunn kan få en åpning til å få realisert tidenes løft. Vi kan komme ut av dette med en fantastisk infrastruktur for den grunnleggende sosiale kulturen, den livsviktige kontakten med andre mennesker. Vi trenger kulturen for å forstå hva det vil si å være menneske. Det er nødvendig i et sivilisert samfunn. Vi merket det tydelig når det plutselig ble forbudt.

Vi kan snakke mye om byutvikling, navnevalg, siktlinjer, vernehensyn og ikke minst finansieringsnøkkel. Det skal vi. Men vi bør gripe denne muligheten som koronakrisa ironisk nok er.

En mulighet til å investere i noe grunnleggende. Vi er klare til å gjøre vårt for å gjøre spillerommet større!