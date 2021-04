Venstre og KrF forventer trampeklapp over klimaplanen

DEBATT: Regjeringens klimaplan defineres av museskritt, populisme og berøringsangst – og ignorerer de viktigste klimatiltakene.

«Venstre og KrF skryter gang på gang av at de har kuttet utslipp i regjering. Sannheten er at de har kuttet en brøkdel av hva som trengs for å møte klimautfordringene», skriver Ulrikke Torgersen. Her Venstres klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: Berit Roald

Ulrikke Torgersen 1. kandidat til Stortinget for MDG Rogaland

Min kritikk av klimaplanen høstet kritikk fra regjeringspartiene KrF og Venstre i Aftenbladet 13. (Hadle Rasmus Bjuland, KrFU) og 14. april (Kjartan Alexander Lunde,Venstre). Svarene er ikke overraskende: Venstre og KrF forventer trampeklapp. En klimaplan som defineres av museskritt, populisme og berøringsangst – som og ignorerer de viktigste klimatiltakene er heller et svik mot dagens unge. Nå må vi være være ærlig om hvor dårlig det står til med klimapolitikken i Norge.

Sneglefart

Mens EU går mot netto null utslipp innen 2050, Frankrike forbyr flyruter på kortbanenettet, USA gir ordre om midlertidig stans i olje- og gassleting, døde Norges klimaplan i Stortinget. Venstre og KrF uttrykker dette er andre partiers feil. Jeg vil minne om at det er Venstre og KrF som styrer landet, Venstre som har miljøvernministeren og som har ansvar for å lose sine egne saker gjennom Stortinget. I en verden som styrer mot en klimakrise, valgte Venstre og KrF å samarbeide med det mest klimafiendtlig partiet på Stortinget: Frp. At regjeringens klimapolitikk har gått i sneglefart de siste åtte årene, er ene og alene regjeringens feil, og det må snart regjeringen innrømme.

I en verden som skriker etter gode klimatiltak var regjeringens svar til vår generasjon etter åtte år ved makten, utallige utredninger, festtaler og lovnader, en plan nærmest blottet for innhold.

Vi har ni år på oss å halvere verdens utslipp for å unngå konsekvenser.

Rører ikke oljenæringa

Venstre skryter likevel av det såkalte «venstrestempelet» de har på meldinga. Om de mener stempelet defineres av at den lar være å røre våre aller største bidragsytere til klimagasser, tror jeg at jeg aldri kommer til å forstå. For det kanskje aller mest alvorlige med denne klimaplanen, er at den lar være å røre oljenæringa. Olje- og gass er Norges største utslippssektor, og vi eksporterer ti ganger så mye utslipp som vi genererer på norsk jord. I en verden som ikke skal slippe ut klimagasser innen 2050, er en fortsatt satsing på olje og gass svært risikabelt. MDG sørger for en politikk som gir en planmessig og forutsigbar avvikling av petroleumsvirksomheten. At olja ikke lengre er en trygg og forutsigbar næring for Norge og verden, har verken Venstre eller KrF forstått. Det er alvorlig.

At Venstre «stiller seg undrende til» berettiget kritikk av klimameldingen får så være: De har år etter år levert klimapolitikk som konsekvent har brutt hvert eneste klimamål. De har levert budsjetter som sørger for urettmessige skattefordeler til vårt mest klimafiendtlige næring, de har satt rekord i å bygge mer motorvei, og de har nå levert i en klimamelding som står og faller på et tiltak: en økning av CO 2 -avgiften. I klimaplanen garanterte de likevel ikke for at den skal virke, fordi de ikke ville slutte å kompensere med andre avgiftsletter som holder bensinprisen akkurat like lav.

På Stortinget ble økningen av avgiften heller ikke forpliktende og skal dermed reforhandles hvert år i budsjettforhandlingene. Konsekvensen av det er at avgiftsopptrappingen vil gå mye saktere enn det som legges til grunn i klimaplanen, som igjen vil føre til mindre utslippskutt enn det klimameldingen skryter av. At regjeringen har satset står stort på ett klimatiltak som nå står og vakler, viser hvordan de mangler tæl og vilje i møte med klimautfordringene.

Kuttet en brøkdel

Venstre og KrF skryter gang på gang av at de har kuttet utslipp i regjering. Sannheten er at de har kuttet en brøkdel av hva som trengs for å møte klimautfordringene. Det er som å fremstille seg selv som kjempegod på å støvsuge rommet sitt – mens huset står i brann.

Vi har ni år på oss å halvere verdens utslipp for å unngå konsekvenser. FN varsler om økt krig og konflikt, massive flyktningstrømmer og sultkatastrofer om vi ikke klarer å møte klimakrisa med tilstrekkelige tiltak. Norge er et av verdens rikeste land og har tjent seg rik på å skape klimaendringer, men de som styrer leverer ingen form for forpliktende klimapolitikk.

Nå vil en stor, grønn gruppe inn på Stortinget for å rydde opp etter dem.