Eksportproduksjon finnes i hele landet, Mímir!

DEBATT: Hvorfor er det så viktig for Mímir Kristjánsson at den nye finansieringsinstitusjonen GIEK/Eksportkreditt skal ligge geografisk nær eksportbedrifter i nettopp Rogaland?

«Bedrifter som i størst grad benytter seg av bistand fra GIEK og Eksportkreditt, befinner seg i Viken, Møre og Romsdal, Trøndelag, Rogaland og Oslo, ifølge oppdaterte tall», skriver Iselin Nybø. Foto: Kristian Jacobsen

Iselin Nybø Næringsminister (V)

«Det er sjokkerende at en næringsminister fra Rogaland ikke ser det bakvendte i at staten skal drive eksport fra en dal i Oslo», skriver Mímir Kristjánsson i Aftenbladet 25. januar, og legger til at jeg svikter Vestlandet – igjen, og at regjeringen i Oslo selv som vanlig vet best.

Faglige vurderinger

Det er prisverdig at lokalpolitikere kjemper for statlige arbeidsplasser til Rogaland. Det gjorde også jeg da jeg kjempet for flere stipendiater til UiS, eller for at Nysnø skulle etablere seg i Stavanger. Og jeg jobber fortsatt for at statlige arbeidsplasser skal plasseres utenfor

Oslo-området. Men det betyr ikke at det ikke også finnes statlige jobber som bør opprettholdes i Oslo. Det ligger veloverveide faglige vurderinger til grunn for å fortsatt ha det nye GIEK/Eksportkreditt Norge i Oslo, og ikke svik, dumhet og arroganse. Men det passer kanskje ikke like godt inn i Kristjánssons fortelling om regjeringens moral og kompetanse?

I Norge har vi et mangfoldig, eksportrettet næringsliv over hele landet. Eksportrettet

næringsliv er i stadig endring, og står nå i en krevende situasjon. I høst lanserte vi en

eksporthandlingsplan, og besluttet å slå sammen GIEK og Eksportkreditt Norge, for å gjøre

eksportfinansieringstilbudet enklere og mer effektivt.

Nå er det viktig at vi bruker mest mulig av kapasiteten til å bistå det eksportrettede

næringslivet ut av pandemien.

Formidabel jobb foran seg

For å få mest mulig ut av pengene er det ikke uviktig hvordan staten organiserer seg. GIEK

og Eksportkreditt Norge er i dag allerede lokalisert i Oslo, og finansieringstilbudet som

eksisterer i dag, skal videreføres. Den nye organisasjonen har en formidabel jobb foran seg.

To enheter skal bli én, med alt det innebærer av forandring for både ansatte og for

virksomhetene. Det er uhyre viktig at tilbudet til næringslivet ikke svekkes i denne krevende

perioden. De ansatte jobber iherdig med å fremme ny eksport og sikre statens verdier i store

saker der låntaker ikke klarer å betale lånet sitt. I tillegg følger de opp flere støtteordninger

som følge av pandemien.

GIEK og Eksportkreditt skal gjøre norske eksportører attraktive for internasjonale kunder, og sørge for at sluttkunder får lån til å betale norske eksportører. Den nye etaten må samarbeide tett med mange næringer og bedrifter, inkludert banker, både i Norge og internasjonalt.

Hvorfor er det viktig for Kristjánsson at den nye finansieringsinstitusjonen skal ligge

geografisk nær eksportbedrifter i nettopp Rogaland? Kjerneoppgaven er å behandle søknader, etter finansfaglige vurderinger. De som benytter eksportfinansiering finnes over hele landet.

Bedrifter som i størst grad benytter seg av bistand fra GIEK og Eksportkreditt, befinner seg i

Viken, Møre og Romsdal, Trøndelag, Rogaland og Oslo, ifølge oppdaterte tall. Statistikken

viser for øvrig at alle fylker er representert og har fått hjelp fra GIEK og Eksportkreditt.

Ut av pandemien

Deler av maritim næring står i en utfordrende økonomisk situasjon. Regjeringen har gjennom pandemien gjennomført en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen der, men også

i næringslivet generelt. Vi må nå ut til både eksisterende eksportører og til nye eksportører i

næringer som tradisjonelt har brukt eksportfinansiering lite. De siste tallene fra GIEK og

Eksportkreditt viser et økende omfang av søknader fra andre næringer enn offshorenæringene – som fornybarnæringer, forsvarsindustri, havbruk og en rekke fastlandsindustrier. Skal vi fremme omstilling, ny eksport og økt verdiskaping, må vi også nå ut til næringer som i liten grad har benyttet seg av eksportfinansiering.

Nå er det viktig at vi bruker mest mulig av kapasiteten til å bistå det eksportrettede

næringslivet ut av pandemien. Verdiskaping over hele landet er også bra for Rogaland. Jeg

kan forsikre om at bedriftene i Rogaland og i hele resten av landet skal få minst like god

oppfølging av GIEK/Eksportkreditt framover, som det de har fått til nå.