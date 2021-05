Når visste vi om jøde­utryddelsen?

KRONIKK: Det er vanskelig å unnlate å se en parallell til Utøya-massakren i Norge 80 år senere, som også var så ond og så omfattende at det er begripelig at politikerne ikke kunne fatte det.

Noen av de neste 80.000 skoene til drepte jøder som er igjen i Auschwitz-Birkenau i det nåværende Polen. Foto: NTB

Debattinnlegg

Roald Berg Professor i historie, UiS

Eva Jakobsson Professor i historie , UiS

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Klas Åmark, «Främlingar på tåg. Sverige och Förintelsen», Stockholm: Kaunitz-Olsson 2021. 255 sider.

Den svenske historikeren Klas Åmark går i sin siste bok, «Främlingar på tåg» (2021), tett inn på utryddelsen av jødene. Hva og når visste den svenske regjeringen om dette historiens verste industrielle folkemord? Og hva gjorde det offisielle Sverige for å forsøke å forhindre det?

Han stiller altså de samme spørsmålene som Marthe Michelet nylig stilte om Hjemmefronten. Men Åmarks svar er helt renset for de moraliserende overtonene som Michelets bok inneholdt.

Først og fremst er «Främligar på tåg» et førsteklasses eksempel på den profesjonaliserte historikerens arbeids- og framstillingsmåte: Nyansert, men med et etisk sinne i bunnen mot den bestialske holdningen – ondskapen –, som lå bak mordene på de europeiske jødene. Dessuten er analysen reflektert, krystallklar og kontekstuell når han tar med spørsmålet hva det internasjonale samfunn kunne ha gjort for å stoppe jødeutryddelsen. Svaret er at det er det umulig å svare på. Det er vel det mest opprørende ved lesningen av denne viktige boken.

Tiden som gikk

De to fremmedes møte på toget, som boktittelen viser til, er rammefortellingen. På nattoget mellom Warszawa og Berlin i august 1942 tok en fortvilt SS-offiser, Kurt Gerstein, kontakt med Göran von Otter, andresekretæren på den svenske ambassaden i Berlin. Gerstein berettet at han hadde bevitnet hvordan tyskerne hadde gasset i hjel flere tusen jøder i en utryddelsesleir i Polen. Von Otter informerte muntlig om samtalen til ambassadøren. Men denne informasjonen gikk ikke straks videre til utenriksledelsen i Stockholm.

Åmarks bok er en undersøkelse av hvorfor ambassadøren ikke straks rapporterte hjem om andresekretærens rystende fortelling fra nattoget. Med dette som utgangspunkt borer Åmark dypt inn i spørsmålet om hva og når den svenske regjering samt de allierte inkludert den norske eksilregjeringen i London, visste om massemordene. Og hvorfor ingen gjorde noe annet enn å notere seg informasjonen de alle fikk i løpet av 1942.

Årmark går således svært nært inn på hva det egentlig var som den svenske diplomaten hadde fått vite på nattoget. Gerstein hadde besøkt en nyopprettet leir utenfor byen Lvov, opprettet med den eneste oppgave: å myrde jøder (datidens Lvov [russisk] i Vest-Ukraina heter nå Lviv [ukrainsk]. Red.mrk.). Han var der for å levere giftgass. Han var blitt rystet av å se hvordan jødene ble tvunget inn i gasskammer. For egentlig var han, etter eget utsagn, motstander av Hitler-regimet. Åmark går nitid gjennom arkiver, aviser og tidligere forskning, og konstaterer at alle detaljer i Gersteins beretning ikke er helt korrekte. Hans motstandsholdning mot Hitler-regimet var heller ikke helt åpenbart troverdig all den tid han ble stilt for krigsforbryterrett etter krigen. Dessuten verken kunne man eller kan historikerne etterpå si at akkurat Gersteins beretning beviste at nazi-regimets masseavrettelser var del i en overgripende plan om å myrde alle jøder i Europa, slik vi nå vet at de faktisk var.

Var det til å fatte?

For det andre viser Åmark at både de svenske myndighetene og de amerikanske og britiske, som fikk liknende rapporter høsten 1942, måtte stille spørsmål om troverdigheten til slike kolossale antall myrdede som det her var snakk om – titusenvis. Hvordan kan man kreve at samtidens politikere skulle fatte den virkelige skalaen av den tyske ondskap – at den såkalte Wannsee-konferansen i 1942 i praksis vedtok den såkalt endelige løsningen av det «jødeproblemet» som Hitler var besatt av?

Åmark viser hvordan ikke bare den svenske, men også for eksempel den norske eksilregjering, vanskelig kan fordømmes for å ikke ha greid å ta inn over seg hva slags gigantisk utryddelsesprosjekt som var i gang i det onde nazi-imperiet.

Det er vanskelig å unnlate å se en parallell til Utøya-massakren i Norge 80 år senere, som også var så ond og så omfattende at det er begripelig at politikerne ikke kunne fatte det.

Både jødeutryddelsen og de menneskelige sperrene for å oppfatte omfanget av det onde, er vanskelig å forstå også i dag. De dypt menneskelige emosjonene må være med i historikernes verktøykasse for å rekonstruere fortiden. Slik kan man kjempe mot nye utvekster av rasisme og voldsforherligelse.

Et ekko i dag

Ett lite avsnitt i Åmarks bok kan gi særlig grunn til en uro for vår egen tid:

I forbindelse med at østerrikske jøder søkte om å få flykte til Sverige noen få år før Holocaust, advarte den svenske generalkonsulen i Wien at hver jødisk immigrant som fikk komme til Sverige, ville oppmuntre nye til å forsøke seg: «Så snart de hör talas om att någon lyckats […] startar hela grupper.»

Er enkelte stortingspolitikeres advarsler mot å slippe dagens forfulgte inn i Norge et ekko av dette?