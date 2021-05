Avlys muntlig eksamen, Guri Melby!

DEBATT: Årets tredjeklassinger skal ikke forventes å prestere på lik linje med andre kull mens de har vært igjennom et år med global pandemi.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Foto: Heiko Junge

Debattinnlegg

Ulrikke Torgersen 1. kandidat til Stortinget for MDG Rogaland

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Dette året har vært krevende for lærere, elever og skoleansatte. Det har vært et år med stor usikkerhet og dårlige halvveis-løsninger, nedstenging, ad-hoc-planleggingsdager og nettskole.

Store variasjoner

Nasjonalt har det vært store variasjoner i kvaliteten på undervisningen, men også lokalt har det vært påfallende forskjeller. Noen elever har vært på skolen hver dag hele året, mens andre har måttet holde seg hjemme grunnet lettere symptomer på forkjølelse. Noen skoler har vært på rødt nivå i lange perioder, andre har holdt det gående på gult nesten hele året. Man trenger ikke veldig pedagogisk innsikt for å skjønne at dette er å leke skole.

Et argument for gjennomføring av muntlig eksamen er at den er lokalgitt. En lærer har mulighet til å legge enkeltemner fordi hen ikke har fått mulighet til å gå skikkelig gjennom dem. Men problemet oppstår når sensor kanskje ikke legger den samme godviljen til som faglærer på eksamen.

Fjorårets tredjeklassinger hadde en vår med kaos og nettskole. For dem avlyste man eksamen, selv om de i praksis kun hadde opplevd et par måneder med unntakstilstand.

Fylkesordførere til orde

Nå tar flere fylkesordførere til orde for at de ønsker å avlyse muntlig eksamen nettopp fordi undervisningen beviselig har vært mangelfull dette året. Disse ungdommen har allerede vært gjennom mye dette året. Årets tredjeklassinger skal ikke forventes å prestere på lik linje med andre kull mens de har vært igjennom et år med global pandemi. Det er bare ikke greit.

Avlys muntlig eksamen, Guri Melby. Bare gjør det.