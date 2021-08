Når smerten ikke viser

DEBATT: Kai Plener beskriver i Aftenbladet 14. august godt hvordan psykisk helse oppleves av en som har skoene på.

«Det sies at Norge er et av verdens mest åpne land når det gjelder psykisk helse, men vi har fortsatt en lang vei å gå», skriver Hadia Tajik.

Hadia Tajik Nestleder, førstekandidat for Ap i Rogaland

Kjære Kai, innlegget ditt gjør inntrykk på meg.

Å skrive åpent om egne erfaringer med psykisk helse er dessverre fortsatt svært uvanlig. Det er, som du skriver, lettere å snakke om fysisk helse. En brukket arm kan alle se, men mørket som følger med en depresjon er verken like lett å oppdage eller sette ord på for alle.

Mindre mystisk

Takk for at du forteller, og på den måten gjør psykisk helse mindre mystisk. Tatt i betraktning at nesten halvparten av befolkningen i én eller annen livsfase opplever depresjoner, burde vi være flinkere til å snakke om dette. Samme gjelder angst- og panikklidelser, som er langt mer utbredt enn for eksempel diabetes. Men likevel noe vi snakker sjeldnere om.

Pasientenes adresse avgjør ofte hva slags og hvor rask hjelp de får.

Å oppleve psykisk uhelse i en fase av livet, betyr ikke nødvendigvis at man blir psykiatrisk pasient. Men det illustrerer at behovet for å kunne sette ord på smerten som ikke viser, er ganske utbredt.

De som av ulike årsaker blir pasienter med tunge psykiske lidelser, blir også noen av våre aller mest sårbare pasienter. De bærer byrden av selve sykdommen og dens nådeløse konsekvenser, som også ofte kan gi fysiske utslag. Livskvaliteten kan bli dårligere, og forventet levealder er ofte langt lavere enn gjennomsnittet. I tillegg kan man bære byrden av omgivelsenes mangelfulle forståelse. Av tabu og stigma.

Det sies at Norge er et av verdens mest åpne land når det gjelder psykisk helse, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Enda mer alvorlig er det at mennesker som utvikler alvorlige psykiske lidelser kan sitte igjen med opplevelsen av å være mindre verdt, også i møte med hjelpeapparatet. Det er uakseptabelt.

Knusende dom

Plener beskriver godt hvordan dette oppleves av en som har skoene på, men dette er ikke bare en følelse. Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester i Norge bekrefter dette bildet, og gir en knusende dom. Mange med psykiske lidelser må vente lenge på helsehjelp. Psykisk helsevern er ikke nærheten så prioritert som forventet, noe Riksrevisjonen har gitt sterkt kritikk for. Pasientenes adresse avgjør ofte hva slags og hvor rask hjelp de får. Altfor mange får ikke hjelp når de trenger det. Lang ventetid og ulik tilgang til helsehjelp er alvorlig for personer som allerede er i en svært sårbar situasjon.

Tiltak for å forebygge selvmord må være bredt anlagt. Grunnleggende sett handler det om at vi skaper et samfunn som inkluderer og hjelper mennesker til å fullføre utdanning, komme seg i jobb og finne stabilitet i livet. Det gir et utgangspunkt for en god psykisk helse. Men vi kommer ikke utenom at vi også må iverksette mer målrettet innsats for de mest utsatte.

Urovekkende

Det er urovekkende at fagfolk i psykisk helsevern har slått alarm om at pasienter skrives ut før de er ferdig behandlet, og at for mange pasienter får avslag. Derfor har Arbeiderpartiet, sammen med andre partier, fått flertall for umiddelbar stans i nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern, og en gjennomgang av utskrivingspraksisen. Vi vil at alle skal få en vurderingssamtale, slik at vi bedre kan fange opp dem vi skal fange opp.

Vi må prioritere et varig løft innen psykisk helse – fra tidlig forebygging og lavterskeltilbud i alle kommuner til økt kapasitet i spesialisert behandling. Et slikt løft må også sørge for et godt ettervern for pasienter etter utskriving. Dette er også i tråd med Verdens helseorganisasjon sine perspektiver i selvmordsforebygging.

Stor takk

Kai Plener fortjener en stor takk for å sette dette på dagsorden. Kanskje gjør dette at enda flere tør å stå frem. Så må vi politikere levere. Det skylder vi en av våre mest sårbare pasientgrupper. Og det skylder vi også hverandre: For alle har en psykisk helse. Men vi må bli bedre til å snakke om det.