Norge trenger et katastroferegister

DEBATT: I Norge eksisterer det ikke et eget katastroferegister over rammede etter akutte ulykker, voldelige angrep eller katastrofer. Dette gjør det svært vanskelig å kartlegge behov og sikre nødvendig hjelp til alle berørte etter slike hendelser. I årevis har forskerne bedt om at et slike register etableres.

De forferdelige angrepene på uskyldige mennesker på Kongsberg 13. oktober minner oss på hvor sårbare vi er. Vår nye helseminister, Ingvild Kjerkol, bør nå komme på banen og sikre at et katastroferegister blir etablert, slik at de overlevende er sikret hjelp også i årene som kommer.

Debattinnlegg

Miriam Einangshaug Masterstudent i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger

Bjørn Ivar Kruke Førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

De forferdelige angrepene på uskyldige mennesker på Kongsberg 13. oktober har nok en gang minnet oss på hvor sårbare vi er. På Kongsberg er mange rammet, og mange vil trenge hjelp både nå og i årene fremover. Vår nye helseminister, Ingvild Kjerkol, bør nå komme på banen og sikre at et katastroferegister blir etablert.

Hjelp over tid er viktig

At det eksisterer hjelpebehov også lenge etter akutte ulykker, voldelige angrep eller katastrofer, er solid dokumentert. Dessverre er erfaringene fra Norge og fra andre skandinaviske land at det er krevende å sikre hjelp over tid. Etter Estonia-ulykken i Østersjøen i 1994 var det mange som opplevde at hjelpen forsvant etter et halvt år. Etter terrorangrepet på Utøya opplevde mange at hjelpen forsvant for fort, og bare måneder etter jordskredet på Gjerdrum opplever mange at de ikke får den hjelpen de trenger.

Verken etter tsunamien i 2004 eller etter terrorangrepene 22. juli ble det laget et register over de som ble rammet. Dette gjorde arbeidet med å sikre de berørte hjelp ekstra komplisert. I Europa har en den samme erfaringen. Både etter terrorangrepene i Paris 13. november 2015 og etter trikkeskytingen i Nederland i 2019 var erfaringen fra nasjonale helsemyndigheter at det ikke eksisterte en oversikt over de berørte, gjorde det vanskelig å gi de hjelpen de trengte. Det er dessuten ikke bare de store hendelsene med mange skadde og døde som er relevante for et register. Det skjer kriser ukentlig i Norge hvor direkte involverte og etterlatte får utfordringer i etterkant. En av grunnene er at det ikke eksisterer oversikter over hvem de er.

Hvordan finne alle berørte?

Den eneste listen over overlevende fra Utøya er det Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) som sitter med. Denne ble laget etter lister som NKVTS fikk fra politiet. Listen, som bare delvis er komplett, er det knyttet strenge personvernbestemmelser til, noe som har gjort det utfordrende å kommunisere viktig informasjon om hjelpetiltak til de berørte.

Kriser og katastrofer kjennetegnes ved at de er uoversiktlige, at informasjonsbehovet vårt ikke blir dekket og at involverte ikke fanges opp i etterkant. Et katastroferegister vil gjøre det enklere for hjelpeapparatet å sikre de berørte den hjelpen de trenger, også utover den akutte fasen og kan forhindre at vi får tilfeller som etter terrorangrepene på Utøya, hvor forskning ti år etter terroren kunne vise at én av tre overlevende manglet tilgang til nødvendig helsehjelp.

Katastrofene skjer lokalt, men på grunn av menneskers høye mobilitet viskes landegrensene ut, og de slår seg ned i inn- og utland. Dette gjør det mer komplisert å holde kontakten og tilby hjelp og assistanse til de som trenger det. Et eget katastroferegister vil gjøre det enklere for norske myndigheter å sikre mennesker som er rammet av kriser og katastrofer, den hjelpen de har krav på.

Erfaringen fra ulykker, kriser og katastrofer viser at den enkeltes behov for hjelp melder seg ulikt. Noen mennesker vil ha behov for, og ønsker helsehjelp, umiddelbart etter katastrofen. For andre kan det ta måneder, og til og med flere år, før en ønsker hjelp. Mange vet heller ikke hvilken hjelp de har krav på, eller hvilken hjelp som kan være nyttig. Et katastroferegister vil gjøre det enklere å følge opp de katastroferammede proaktivt, over tid.

Bedre personvern

Mennesker som er rammet av katastrofer forventer å bli fulgt opp, og gitt tilstrekkelig hjelp. I dag er det svært tilfeldig om du blir fanget opp av systemet eller ikke, noe som gjør at mye av ansvaret for å bli fulgt opp, legges på katastroferammede enkeltindivider og kommunene de bor i. Kritikken mot etableringen av et katastroferegister har blant annet vært knyttet til personvern. Ved å etablere et katastroferegister er det derimot mer sannsynlig at personvernet ivaretas fordi en unngår ad-hoc og tilfeldige lister, utarbeidet av ulike mer eller mindre tilfeldige aktører, kanskje også uten samtykke. Et nasjonalt katastroferegister vil også gjøre det enklere for den katastroferammede å aktivt kunne melde seg av en slik liste, hvis det skulle være ønskelig.

Det er derfor sterke argumenter for å starte arbeidet med et nasjonalt katastroferegister, spesielt fordi det vil hjelpe myndighetene i å nå ut til de rammede, men også fordi det vil gjøre det lettere for de rammede å bli ivaretatt slik de får større mulighet til å leve gode liv også etter en katastrofe.

At det eksisterer hjelpebehov også lenge etter akutte ulykker, voldelige angrep eller katastrofer, er solid dokumentert. Dessverre er erfaringene fra Norge og fra andre skandinaviske land at det er krevende å sikre hjelp over tid.