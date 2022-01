Trivselsfaktoren for meg står til terningkast seks!

DEBATT: Kjære forsandbu! Jeg ønsker å bruke ordet kjære om dere alle, motstandere og tilhengere av kommunesammenslutningen mellom Forsand og Sandnes. Takk for godt felleskap i mange år!

«Når statsforvalteren i Rogaland har bestemt at det blir gjort en profesjonell ringerunde til alle de 750 stemmeberettige i Forsand, så synes jeg det er bra», skriver Magne Ofteda.

Magne Oftedal Forsand

Ja, I snart 50 år har jeg bodd og arbeidet her inne i den vakre og rike forsandbygda vår! Åra har vært gode, og her ønsker jeg å tilbringe resten av mitt liv. Når jeg nå endelig «griper til pennen», er det fordi jeg av hele mitt hjerte ønsker å gi uttrykk for at trivselsfaktoren for meg står til terningkast – seks! Det gjelder også for det korte fellesskapet med Sandnes.

Objektiv statistikk viser at Sandnes er blant de beste kommunene i landet på næringsutvikling.

Gode vekstbringende krefter

Dette fellesskapet ønsker jeg skal fortsette, fordi jeg tror at regionen vil blomstre vakrere med den trivselskraft som Sandnes-regionen er i besittelse av. Jeg mener at den korte stunden vi i Forsand har fått være med i Sandnes, har tilført oss gode, vekstbringende krefter.

Jeg vil trekke frem noen få eksempler på dette: Objektiv statistikk viser at Sandnes er blant de beste kommunene i landet på næringsutvikling. Den gode veksttrenden mener jeg vi i Forsand har fått smake når de har vært med på å bidra til et nytt og viktig næringsområde på Forsand.

Vi har også fått et nytt interessant næringsprosjekt, lagt til Espedalen. Vi har sett en fornyet satsing på turisme i hele vår vidstrakte kommune. Vi har sett at Sandnes vil satse på skolen vår, videreutvikle den utmerkede lege- og sosialtjenesten og satse videre på oss eldre.

Også innen kirke og kultur har jeg fått et godt inntrykk av spreke «takter» som jeg tror vil akselerere videre, til nye høyder, sammen med Sandnes.

Takk Boreal

Jeg vil også heie på fergeselskapet Boreal som med mange brutte forutsetninger og problemer fortsatt driver på for å frakte oss over fjorden til tross for økonomiske tap. Takk Boreal for at dere ikke har «kastet inn handkleet». Når ordføreren vår, Stanly Wirak, i tillegg vil kjempe sammen med oss på Forsand for å binde sammen kommunen vår, så er også det løfterikt for vår kritiske nærhet.

Og så et lite hjertesukk til slutt. Jeg synes det er utidig når en i kampens hete til stadighet får «fanden malt på veggen» når en ytrer seg i debatten. Min plattform er likevel at jeg tror at vi forsandbuer ønsker en sunn og god vekst for oss alle her inne i bygda vår, og at det er derfor vi engasjerer oss.

Når statsforvalteren i Rogaland har bestemt at det blir gjort en profesjonell ringerunde til alle de 750 stemmeberettige i Forsand, så synes jeg det er bra. Det blir fint for meg å få på bordet hvordan den politiske meningen er, en gang for alle.

Men jeg er relativt trygg på at det gode fellesskapet som vi har fått med sammenslåing mellom Forsand og Sandnes blir opprettholdt. Vi har tross alt to statlige vedtak på at Forsand og Sandnes skal være en kommune. Det vil være svært oppsiktsvekkende om det blir vedtatt en forandring på dette i stortingssalen.