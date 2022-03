Mye is for få curlere, kan vi fordele isen på en bedre måte?

DEBATT: Som kjent er det stor mangel på isflater til kunstløp, hockey, og andre organiserte issport, mens det er i overflod med is for de ytterst få som spiller curling i distriktet.

Ismester Terje Bøifot i Sørmarka Arena mener andre isidretter i Stavanger bør få tilgang til mer is enn de har i dag.

Debattinnlegg

Terje Bøifot Icemaker, Sørmarka Arena.

Så stor er overkapasiteten at vi nå bruker de absolutt beste curlingfasilitetene i Stavanger Ishall til vaksinering. Etter 12 års erfaring med bruken av isflater i Stavanger, føler jeg meningsberettiget i sakens anledning. Ulempen med en curlingbane er at isflaten ikke kan brukes til noen som helst annen isaktivitet. Det kreves også et formidabelt vedlikehold for å opprettholde sånn noenlunde iskvalitet.

Sørmarka Arena er bygd som en flerbrukshall og har til de grader vist sin nytte siden 2010. Vi har arrangert en mengde arrangementer i verdenstoppen, med stor suksess. Til de fleste eksperters forundring havnet isen vår på 400 meters bane etter hvert også i europatoppen. Vi har arrangert fire verdenscupstevner siden 2016, ny verdenscup er på gang til vinteren. Videre har vi arrangert flere store curlingmesterskap.

La flere bruke Isbingen

På kunstløp- og ishockeyfronten har vi ikke hatt større arrangementer. Det er så mye enklere å legge slike arrangementer til Tjensvollområdet, hvor det ikke trengs å rigge om noe som helst. Men curlingflaten i Sørmarka Arena kan enkelt omdisponeres til publikumsskøyting. Dette vil frigjør hele hockey og kunstløpflaten, som vi kaller Isbingen, til treningstid for organisert skøyteidrett som hockey, kunstløp, skøyteskole og kortbanetrening. Da kan de aktive trene fra klokken 8 om morgenen til klokken 22 om kvelden i ukedagene, litt mindre i helgene.

Vi må også gjenåpne curlinghallen i Stavanger Ishall for curlerne som jo er en spesialbygd hall for curling. Dette er etter min mening et kinderegg, tre ting på en gang:

Curlingfolket får mye bedre fasiliteter, du kan spørre enhver som har curlet i Stavanger, hvilket sted de foretrekker å curle på. Det finnes nemlig ingen curlingfaglige vurderinger som tilsier at ikke curlinghallen i Stavanger Ishall er mye bedre egnet til curling, enn i Sørmarka Arena. Videre er fasilitetene bedre tilrettelagt for bevegelseshemmede enn de er i Sørmarka Arena.

Flere treningstimer frigjøres

Alle isidretter får langt flere timer til trening om Isbingen frigjøres. Publikumsskøyting blir også vesentlig utvidet når hele curlingflaten, pluss hele pingvinbanen blir ett publikumsområde, absolutt hele dagen. Der kan det tilrettelegges for islek, for hele familien.

Hva er så ulempene med dette? Sørmarka Arena er eid av fire kommuner, og curlinghallen i Stavanger Ishall er bare eid av Stavanger kommune. Det kan selvsagt gi noen skjær i sjøen, men siden alle ordførere i regionen skryter av samarbeidet, burde det vel være mulig å få til et samarbeid her også?

Vi trenger ikke frykte at Sørmarka Arena ekskluderer seg selv fra å arrangere fremtidige større curlingarrangementer, f.eks. EM og VM er ikke riktig. For et slikt stort arrangement bruker vi ikke vår egen is. World Curling Federation sender iseksperter som lager curlingisen fra bunn av. Dessuten er det fullt mulig å arrangere curling i Sørmarka Arena, selv om vi til daglig ikke tilbyr dette. Det krever litt forberedelser, blant annet at vi merker opp til curlingbaner fra sesongstart. Da er det i løpet av forholdsvis kort tid, mulig å etablere en curlingbane eller flere, om behovet skulle dukke opp. Dette har de gjort på Nærbø i alle år.

Dette kan løses

Tippepengene blir nok et tema. Både Sørmarka Arena og Stavanger Ishall har fått tippemidler. Hva konsekvensene blir for Sørmarka Arena vet jeg ikke, men at dette lar seg løse er jeg overbevist om, dersom viljen er der.

Temaet om curling i Sørmarka Arena kontra i Stavanger Ishall er også diskutert politisk, men har politikerne fått alle fakta på bordet? Sørmarka Arena er for tiden min arbeidsgiver og jeg er forberedt på å bli kalt illojal mot min egen arbeidsgiver. Det står jeg for. Min sterkeste lojalitet ligger hos idretten. Det er viktigere for meg å utnytte alle isflatene i denne byen (regionen) på en optimal måte, enn å være snill ansatt i Sørmarka Arena.

