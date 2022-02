Lyse Neo ønsker ny pris­modell for fjern­varme

DEBATT: Siri Nybø i Tvedt Eiendom stiller i Aftenbladet betimelige spørsmål ved hvordan fjernvarme prises.

Debattinnlegg

Marianne Frøystad Ånestad Administrerende direktør, Lyse Neo

I Lyse Neo ønsker vi å tilby kundetilpassede prismodeller, og arbeider for å få myndighetene til å gjøre de nødvendige endringene i regelverket.

Norske fjernvarmeselskap, for eksempel Lyse Neo, er regulert av energiloven til å ha en prismodell som gir kundene rimeligere energi enn elektrisk oppvarming. Dette har norske fjernvarmeselskap i all hovedsak løst ved å ha en direkte kobling til spotpris for strøm i fjernvarmeprisen.

Lyse Neo har valgt å gjøre prismodellen mest mulig kundevennlig ved å tilby forutsigbarhet gjennom et pristak, som for 2022 er på 100 øre/ kWh (eks mva.).

Ikke samsvar

Det er riktig, som Siri Nybø skriver i sitt innlegg, at varmepumpe i egen energisentral gir mindre energikjøp enn fjernvarme. Vår erfaring er imidlertid at for de fleste kunder vil installasjon, drift og vedlikehold av en egen energisentral innebære at fjernvarme over tid likevel er et rimeligere alternativ.

Vi er enige med Tvedt i at koblingen mellom strøm og fjernvarme ikke er hensiktsmessig. Koblingen samsvarer ikke med våre produksjonskostnader, hverken når strømprisen er veldig høy eller når den er veldig lav. Noen kunder, som Tvedt, ønsker en annen prismodell enn den vi kan tilby i dag.

Dette vil vi gjøre noe med. Utfordringen er at dagens regelverk gir begrensede muligheter å tilby andre prismodeller. NVE varslet i november at de vil utrede prising av fjernvarme. Vi støtter dette initiativet og jobber sammen med Norsk Fjernvarme for å gi innspill til en kundevennlig og fremtidsrettet utforming.

Stavanger sentrum

Ny utbygging av fjernvarmetrasé fra Paradis til Bjergsted i Stavanger sentrum vil ikke øke prisen for fjernvarme til eksisterende eller nye kunder. Ny trasé vil være et tilbud til nye bygg i dette området, samt til kunder som ønsker å konvertere fra gass til fjernvarme.

I tillegg vil fjernvarmeprosjektet øke utnyttelsen av overskuddsvarme fra avfallsforbrenningen, som ellers går til spille, samt avlaste kraftnettet i Stavanger sentrum med inntil 25 MW.

Bjergsted nærvarme-energisentral vil kobles til fjernvarmenettet og dermed erstatte naturgass. Det reduserer årlige klimautslipp med mellom 2000 og 2500 tonn CO₂-ekvivalenter.

