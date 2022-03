Eg rekna Putin som ein klok mann, med skam ser eg at eg tok feil

DEBATT: Dei fleste av oss er sjokkerte og skuffa – Europa i krig i 2022. Putin invaderte Ukraina i «Hitlerstil». For min del rekna eg President Putin som ein klok mann. Med skam må eg vedgå at eg tok feil.

Er Putin gått frå vitet og blitt farleg? Er det difor han nå øydelegg Russland sitt forhold til resten av Europa? Eg er glad regjeringa vår nå vil auke våre beredskapslager av korn.

Debattinnlegg

Eirik J. Varhaug Pensjonert bonde og landbrukslærar, Varhaug

Han og medarbeidarane hans syner seg å vera massemordarar og øydeleggjarar. Dei invaderer eit fritt, fredselskande land, drep og ruinerer. Han må stansast, så langt råd med fredelege tiltak. Økonomiske sanksjonar med meir bør gi Russland så alvorlege problem at dei møter ved forhandlingsbordet. EU og Nato bør mellom anna krevje at russiske styrkar forlèt Ukraina og at Russland erstattar skadane landet er blitt påførte.

Vi bør hjelpe med humanitær hjelp, inkludert hjelp til flyktningar og støtte til grenseland som nå tek mot flyktningane. Vidare må vi gje asyl til «vår del» av flyktningane. Vi bør gi militærutstyr som hjelmar, klede med meir. Men eg hadde helst vona at vi ikkje leverte våpen og ammunisjon til krigføringa. Då ville vi heller ikkje risikert at slikt utstyr kom i feil hender. På eine sida er det naturleg å følgje Danmark, Sverige og Finland i denne saka. På andre sida er vi ikkje medlem av EU og kunne difor kanskje hatt ei anna rolle enn våre naboland?

Sterke band til Russland

Frivillig hjelp til Ukraina har gjort mykje godt i mange år og har framleis ein viktig funksjon. Historisk har vi hatt eit rimeleg godt forhold til vår mektige nabo i aust. Norske kongar har fått seg russiske dronningar. Nordmenn har hatt høge stillingar i Russland. I siste verdskrig frigjorde russarane Finnmark. Straks krigen var slutt, trekte dei seg attende bak eigne grenser. Nordområda har vi forvalta i lag med Russland med rimeleg godt samarbeid, så langt eg veit.

Situasjonen nå er sørgjeleg for oss alle; inkludert våre russiske medborgarar, inkludert flotte og dyktige russiske idrettsutøvarar. Men skal vi ha von om at sanksjonane er effektive, er vi der vi er.

Men først og fremst har vi nå ansvar for vår og Nato si grense i nord. Der bør våre forsvars-ressursar prioriterast. Kanskje vil vi til slutt gje nødhjelp også til Russland i «Nansen-ånd» frå 1920-talet? Fridtjof Nansen organiserte i 1921–23 omfattande matvarehjelp som redda tusenvis av russarar, ukrainarar og folk frå Georgia frå sveltedøden. Matvaremangelen oppstod som følgje av tørkekatastrofe i 1921, og dessutan politisk uro etter revolusjonen i 1917.

Putin minner om Hitler

Det finst parallellar mellom President Putin og Hitler. Hitler kunne innlemma i sitt rike delar av Tsjekkoslovakia med meir i samsvar med den katastrofale Münchenavtalen (1938). Putin har nå på same vis innlemma Krimhalvøya i Russland. Hitlers neste skritt var invasjon i Polen. Kva med Putin? Er Moldova neste?

Hitlers sin vidare invasjon kjenner vi. Norge blei invadert 9. april 1940. Sluttresultatet vart mellom anna eit Tyskland i ruinar og Hitler sitt sjølvmord. Generelt heldt Hitler avtalar så lenge han sjølv hadde nytte av det. Når han til dømes ikkje trong «ikkje-angreps-pakta» med Russland, invaderte han landet på grufull måte.

Konflikten kan bli langvarig og kostbar for alle partar. Er Putin gått frå vitet og blitt farleg? Er det difor han nå øydelegg Russland sitt forhold til resten av Europa? Eg er glad regjeringa vår nå vil auke våre beredskapslager av korn. Det kan og fort bli mangel på andre matvarer. Folk bør nå planlegge eigne kjøkkenhagar, skaffe seg jodtablettar og planlegge plass i tilfluktsrom. Betre føre var enn etter snar.

