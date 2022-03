Klimamålene forplikter, også på Nytorget

DEBATT: Når Harald Røstvik forsvarer riving av bygget fra 1963 grunnet et dårlig utformet hjørne, og forslag om å plante en vill trepark som klimatiltak, har debatten nådd bunnen av realisme.

I Stavanger har vi vedtatt ambisiøse mål om 80 % kutt i klimagassutslippene. Dette harmonerer dårlig med planene om å rive dagens betongbygg, og erstatte det med et nytt, skriver innsenderen.

Thomas Bendiksen Medlem i Utvalg for by- og samfunnsutvikling (MDG)

I Stavanger raser nå debatten om utvikling av Nytorget og bevaring av det gamle politikammeret for fullt. Diskusjonen er igjen blitt en strid mellom vern mot riving.

Nå har vi riktignok kun sett uoffisielle skisser fra det kommende planforslaget, men det kan virke som vi kan vinke farvel til både park og solfylt uteservering på Nytorget som jeg antar er et kollektivt ønske på et bilfritt torg. Selv om illustrasjonene fremstiller en verden hvor kun trær, og ikke bygg, kaster skygge.

Da Bergen rådhus for et par år siden var modent for fornyelse, sto valget mellom riving og nybygg eller rehabilitering og transformasjon. Pris, var som alltid, en viktig faktor i vurderingen, men kommuneplanen i Bergen stiller også krav om å klimagassregnskap, hvilket ble den avgjørende faktoren da byrådet landet på rehabilitering fremfor riving. Klimaregnskapet for å gjenbruke det gamle rådhuset viste at reduksjonen av klimagasser er 70 prosent lavere enn om det ble reist et nybygg.

I Stavanger har vi vedtatt ambisiøse mål om 80 % kutt i klimagassutslippene. Dette harmonerer dårlig med planene om å rive dagens betongbygg, og erstatte det med et nytt, ispedd et underjordisk parkeringsanlegg til 300 biler.

Det er en ærlig sak å ha forskjellig mening om å bevare det gamle politikammeret på Nytorget er viktig for byens identitet, men med høye miljøambisjoner, både nasjonalt og lokalt, må vi i det minste forvente at vurderingen om klimakonsekvensene for riving kontra nybygg, blir ivaretatt. Nytorget skal gjennom sin største transformasjon på 60 år, og MDG legger til grunn at vi gjør det på den mest klima- og miljøvennlige måten.