Dansekulturen som forsvann

DEBATT: I Dagsrevyen denne veka vart det vist scener der folk var glade fordi koronarestriksjonane var oppheva. Reporteren sa dei dansa av glede, men det me såg har lite med dans å gjera.

«Eg vil oppfordra dagens ungdom at dei lærar seg skikkeleg dans, og kjem seg på dansegolvet», skriv Tarald Oma. Her svingar det frå Hammersborg fritidsklubb (Oslo) i 1958.

Tarald Oma Bryne

Dei stod og hoppa og hylte og skreik: Det er ein svært primitiv form for dans, dersom ein kan kalla det for dans. Den norske dansekulturen som var, og som har lange tradisjonar, held på å forsvinna vekk der ungdom samlast, og det er etter mitt syn ei trist utvikling. Der ungdom samlast er det naturleg at det kjem ungdomens livsglede til syne gjennom dans, som det gjer i dei fleste kulturar.

Me dansa vals, tango, foxtrot og swing.

Samla seg utandørs

I siste del av 1800-talet, då Norge hadde fått grunnlov, var det stor aktivitet for å byggja opp Norge som sjølvstendig nasjon. Ein måtte finna fram att det norske. I denne nasjonsbygginga var det viktig å få fram norsk språk, musikk og dans. I det høvet vart Noregs Ungdomslag skipa. Dei sette i gang og bygde ungdomshus i bygdene så ungdommen skulle få ein plass å samlast til song, musikk og dans. Hulda Garborg reiste rundt i Norge, Færøyane og Island for å finn att den norske songen og dansen. Det var også vanleg at på laurdagskvelden samla ungdommen seg utandørs for dans og song.

Då eg vart vaksen midt på 1950-talet var det vanleg for oss som ikkje var i bedehuskulturen, at me gjekk på møta i ungdomslaget. Der var det «leikekurs» for turdansar kvar haust, og då var det bare å setja i gang. Eg måtte gå nokre kurs for eg lærde alt, men det var møte anna kvar søndag, så då var det bare å kasta seg ut i dansen. «Øving gjev meister», sa dei gamle. I tillegg til dansen var det foredrag om ymse emne, det var folkeopplysing av beste slag.

To kjønn finn saman

På laurdagskvelden var det dans på ein anna måte. På vinterstid var det inne i store hus, om sommaren var det danseplanar ute i det fri. Det var orkester med trekkspel, gitar og slagverk. Musikken stara kl. 8 og så heldt dei på til 12. Då dansa me vals, tango, foxtrot og swing. I ungdomstida er det naturleg at to kjønn finn saman, deler resten av livet, og sørgjer for slekta fornyar seg. I den leitinga etter ektefelle er dansen etter mitt syn ein god arena. Under sjølve dansen vert det nær kontakt, og ein føler litt kva som passar. Det er mange som har gjort som meg, og funne ektemaken på dansegolvet.

Nå er denne dansekulturen borte. Rett nok er det mange aktive gammaldanslag, men det er stort sett for dei som har røter i den dansekulturen som var. Nå ser det ut som ungdommen samlar seg i pubar og barar og drikk øl og vin. Eg vil oppfordra dagens ungdom at dei lærar seg skikkeleg dans, og kjem seg på dansegolvet. Det er der frisk og livskraftig ungdom skal vera.