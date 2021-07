Fotballen ville tjent på å fjerne straffesparkkonkurransene

FOTBALL: Er det på tide å avvikle ordningen med straffesparkkonkurranser og utpeking av hvem som skal bli årets syndebukk(er)?

Ofte er det de antatt beste spillerne som bommer, med Mbappe for Frankrike som et «stjerneeksempel» under årets EM. Undersøkelser har vist at dette har mer med psykologi å gjøre enn fotballferdigheter. Foto: MARKO DJURICA / X01390

Erlend Kristensen Sandnes

Det er alltid spennende med EM og VM i fotball. I sluttspillet hender det ofte at vi får bonus med både ekstraomganger og straffespark. Straffespark er alltid ekstra spennende. Ofte også kjekt, dersom vårt lag vinner. Mens desto større nedtur når vårt lag taper. Men verst er det for den eller de som misser på straffespark og dermed blir utpekt som syndebukker. Keeperne har alt å vinne, mens de som tar straffesparkene har alt å tape. Så vil kanskje noen si, det må de tåle, de godt betalte fotballproffene.

Alt lå til rette for at «football’s coming home». For på veien til finalen hadde England til og med vunnet over Tyskland og finalen skulle spilles på hjemmebanen Wembley. England spilte en hederlig 1–1 kamp etter ekstraomganger. Men så kom vi til straffesparkkonkurransen og hele tre av spillerne til England bommet. Til og med spillere som ble byttet inn ett minutt før full tid, nettopp for å ta straffe.

Klovn eller helt

Tenk å avgjøre en tross alt så viktig hendelse i en nasjons fotballhistorie på tilfeldige straffespark. Noe avgjøres av dyktighet. Spesielt dersom en har en ekstra god keeper. Men samtidig har vi sett at det ofte er nettopp de antatt beste spillerne som bommer, med Mbappe for Frankrike som et «stjerneeksempel» under årets EM. Undersøkelser har vist at dette har mer med psykologi å gjøre enn fotballferdigheter. Det viser seg blant annet at det er hele 60 % sannsynlighet for at det laget som starter å skyte, som til slutt vinner.

De ler enda i Tsjekkia og Slovakia av tyskeren som brente straffen langt over i EM finalen i 1976 mellom Vest-Tyskland og Tsjekkoslovakia, mens Panenka var iskald og fikk oppkalt en egen straffe etter sitt navn og ble evig helt i hjemlandet.

I år fikk England hele tre syndebukker. Tilfeldigvis var det tre fargede spillere. Dermed kom også rasisme inn i kjølvannet av en straffesparkkonkurranse. Snakk om pinlig lavmål. Selvsagt tar de alle fleste avstand fra dette, med prins William og statsminister Boris Johnson i spissen. Men er dette fotballen verdig?

Tilfeldigheter avgjør

Selv om straffespark kan være underholdende. Vil vi virkelig at EM og VM finaler skal avgjøres på denne tilfeldige måten? Fotballen er hele tiden i endring. Noe av det siste vi har fått er videodømming. Selv om det som alt annet er delte meninger om dette, kan vi vel være enige i at det leder til mindre tilfeldigheter og mer rettferdig dømming.

Jeg foreslår derfor at straffespark og utdeling av årets syndebukk, avvikles og at vi spiller til ett lag har vunnet. I ekstraomgangene kan hvert lag ta ut en spiller hver, hvert 5 minutt. På den måten blir det mer åpninger på banen og det vil kunne komme mange flere scoringer i ekstraomgangene. Altså enda mer underholdning. Da er det også større sjanse for at det er det laget som har best taktikk, prestasjoner og fysikk som til slutt vinner. Vi kan få en verdig vinner uten bismak, syndebukker og rasisme. Men gratulerer med seieren, Italia!

