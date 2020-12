Å foredle vannkraft til datakraft krever mot til innovasjon

DATASENTER: Seniortanken etterlyser debatt rundt spillvarmeutnyttelse fra datasentre som «sluker og dumper energi». Vi diskuterte spillvarme her i Aftenbladet senest 13. november, men vil gjerne utdype mer.

Å foredle vannkraft til datakraft er digital industriell produksjon, men det krever at vi tør å være innovative, skriver innsenderne. Bildet viser forberedelser til Fagrafjell transformatorstasjon som skal bygges på Kalberg mellom Time og Sandnes. Foto: Pål Christensen

Esben Tonning Otterlei Strategi og forretningsutvikler i Lyse

Eirik Gundegjerde Direktør for strategiske prosjekter, Lyse

Det er riktig at datasentre krever mye strøm og at nesten all energien ender som spillvarme. På veien fra strøm til varme har elektronene blitt brukt til å generere samfunnsnyttig datakraft. Verden trenger økt datasenterkapasitet og ifølge Europakommisjonen kan digitale teknologier bidra til å kutte globale utslipp med 15 prosent innen 2030.

Kalberg skal gå foran

Konvensjonell teknologi er å kjøle vekk spillvarmen. På Kalberg ønsker vi å være bedre. Hvorfor kjøle vekk all spillvarmen dersom noe av den kan brukes? Det er helt riktig at vi aldri kan bruke all denne varmen, men bare det å utnytte deler av energien i en industriklynge, vil ifølge Samfunnsøkonomisk analyse være innovasjon av nasjonal betydning.

At Seniortanken tenker at spillvarmen må oppgraderes får være deres sak. Vi skisserer muligheter for næringer som kan bruke energi på lav temperatur rett ut fra datasenteret. Næringer som oppdrett og veksthus vil alternativt typisk bruke elektrisitet til å generere varmen de trenger. Å først bruke elektrisiteten til å generere datakraft for deretter å bruke spillvarmen i matproduksjon, er både smart energiutnyttelse og gir konkurransefortrinn som kan bidra til vekst i regional sysselsetting.

Vi spiller ikke for galleriet

Datasenterindustrien tar enorme investeringer for å kjøle så energieffektivt som mulig. Ved Googles nye datasenter utenfor Skien bygges en over fem kilometer lang fjelltunnel for å forsyne anlegget med kaldt vann fra Norsjø. Å bruke noe av varmen lokalt reduserer behovet for kjøling. At Seniortanken mener det må bygges infrastruktur som spillvarmekundene må betale for, tror vi er feil – det er mer sannsynlig at datasenteret betaler for å kvitte seg med varmen.

Norge har tradisjon for å huse kraftkrevende industri. Sam Eyde er gjennom Hydro og Elkem en av våre største innovatører gjennom tidene. Hans visjoner om å foredle norsk vannkraft til industriell produksjon er over 100 år senere fortsatt en av bærebjelkene i velferdssamfunnet. Å foredle vannkraft til datakraft er digital industriell produksjon, men det krever at vi tør å være innovative.

Innovasjon vil for noen fremstå som «et spill for galleriet», men vi mener at innovasjon er nødvendig for å flytte verden fremover.

