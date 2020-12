Kommunene slurver med IKT og personvern

PERSONVERN Sandnes kommune og Strand kommune har fått irettesettelse for bruk av Google i skolen. Kommunen er i samme dårlige søkelys som Bergen kommune.

Bildet er en skjermdump funnet på en chromebook i Bergen kommune. Innstillingen er låst og kan ikke endres. Se hva det står: «sendes automatisk til Google». Hvorfor skal data fra norske skolebarn sendes til Google? Foto: Skjermdump

Debattinnlegg

Berit Meyer Flaktveit

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

NRK beta har dokumentert hvordan bevegelsene til en journalist ble fulgt via en app. Slovakiske myndigheter igangsetter granskning etter avsløringene. NRK kjøpte også posisjonsdata for å vise hvordan vår persondata selges uten at vi vet om det. Og i Illinois saksøkes Google for innsamling av barns biometriske data.

Google i skolen er gratis å bruke. Selskapet har på kort tid utkonkurrert andre tilbydere. Vårt eget Norske Itslearning er så å si borte fra skolen. Er det virkelig slik at noe er gratis i dag, eller betaler vi med noe annet enn penger? Eller er det her betalingen kommer inn? Betaler vi med våre barns persondata?

Uforståelige brukervilkår

Brukervilkårene til Google sies å være lange og vanskelige å sette seg inn i. Det brukes faguttrykk som er umulig for den jevne forbruker å forstå, og enda mer vrient er det å skjønne rekkevidden av vilkårene. De fleste av oss gidder ikke engang forsøke. Du skal vite at uforståelige vilkår er en del av spillet. Vi skal ikke forstå. Vilkårene er laget for det amerikanske markedet, og handler i all hovedsak om å unngå søksmål. Men vi er i Norge, her er det norsk lov og rett som gjelder. Hadde du og jeg visst konsekvensen av vilkårene, så er det gjerne en risiko for at vi hadde sagt nei, og det vil jo ikke Google.

Når en kommune inngår avtaler som gjelder for oss, får avtalen virking for svært mange. Da skjerpes aktsomhetskravene. Særlig når avtalen gjelder for barn, og ikke kan velges bort av vergen. Datatilsynet poengterer at det ikke har vært gjort personvern- vurderinger eller risikoanalyser. Kommunen inngår avtaler som gjelder for mitt og ditt barn og de vurdere ikke engang om barnas lovbestemte rett ivaretas!

Still krav til Google

Dersom Sandnes kommune eller Strand kommune, eller andre kommuner, ikke forstår vilkårene i avtalen, er det bare for kommunen å si til Google «Dette er for utydelige vilkår, dere får komme opp med noe bedre». Så får Google legge seg i selen. Kommunen kan faktisk også si nei takk og er ikke på noe som helst vis tvunget til å bruke Google. Det finnes alternativer. I nærmiljøet. For eksempel Itslearning.

I tillegg må kommunen selvsagt også vite hvem kontraktspartneren er. Hvem er egentlig Google? Da spør man fagfolk i teknologimiljøene, googler eller leser amerikanske aviser. Er det et selskap å stole på? Tør vi slippe de på ungene våre? Hadde dette blitt gjort, tror jeg advarslene ville ha kommet. Norske kommuner er attraktive kontraktspartnere, og mange teknologi- selskaper vil inn i undervisningsmarkedet. Men de fikk aldri sjansen. Sandnes og Strand kommune valgte en av de verste datahøsterne i klassen.

En 13 åring i Bergen vakte nasjonal oppmerksomhet da han fant et sikkerhetshull i kommunens system. Som den kunnskapsrike og veloppdragne guttungen han er, så varsler han kommunen. Senere sjekkes hullet på nytt, og det er like åpent. Kommunen setter så politiet på 13 åringen, og forsøker å skyve ansvaret for egen mangel på handling over på ordensmakten. Toppen av arroganse er å vite om kommunal sikkerhetsbrist, men ikke gjøre noe med det.

Våre barn blir valuta

Tilsvarende arroganse gjelder mot foreldre i Sandnes kommune. Her har Sandnes kommune endatil nektet foreldre å bruke andre løsninger enn Google sin. De er også nektet å få alias navn på elevkontoene.

Det er ingen tvil om at vi spores og kartlegges via mobilene våre. Det er heller ingen tvil om at de store teknologiselskapene systematisere og selger vår atferdsdata fra deres plattformer. Det er svært lukrative atferdsanalyser for skolebarn i Sandnes og Strand kommune. At Google kommer med store lefser med uforståelige bruksvilkår, er ingen unnskyldning for dårlig egenundersøkelse og tydelighetskrav. Det er ingen grunn til at våre barns personvern skal bli valuta. Norsk lov åpner ikke for det. Heldigvis. Ingen vil svare meg hva denne skjermdumpen betyr. Skriftlig.

Datatilsynets varsel om irettesettelse for Bergen, Sand og Sandes ligger på tilsynets sider. Åpent for alle å lese.

