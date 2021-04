Vi må styrke statlige etater som bidrar til nasjonal beredskap

DEBATT: Arbeidstilsynet og FHI er svekket, og det har gått ut over smittevernet. Koronakommisjonen som nylig la fram en rapport mener det foreligger en grov svikt i manglende beredskap.

Foto: Shutterstock

Bengt Eriksson Leder, NTL Arbeidstilsynet

Marc Gayorfar Hovedtillitsvalgt, NTL Folkehelseinstituttet

Odd Helge Henriksen Distriktssekretær, LO Stat, Rogaland og Agder

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i ti år regnet det som en høyrisiko-mulighet, og advart for følgene av en pandemi. Regjeringen har i stedet trigget kostnadskutt, som har ført til svekket beredskap.

Smittevern har det siste året vist seg helt samfunnskritisk. Smittevern har vi alle hørt om. Nå har vi alle også et forhold til Folkehelseinstituttet (FHI). Vi verdsetter instituttet, og er blitt opptatt av smittevern. Det er lett å forstå. Det berører oss alle.

Arbeidstilsyn er en kritisk samfunnsfunksjon. Hvor ofte tenker vi på hva det er, og hva Arbeidstilsynet gjør? Vi må få et forhold også til denne etaten, og verdsette den! Også Arbeidstilsynet skaper trygghet. Og bidrar til smittevern.

Nå må vi styrke statlige etater som bidrar til nasjonal beredskap og felles trygghet!

Tilsyn mot smittespredning

Arbeidstilsynet er til for et sikkert arbeidsliv, for trygghet på arbeidsplassen. Nå er også smittevern en hovedoppgave. Det er bra, men uforsvarlig sent. Tilsynet kunne gjort mer, om det hadde hatt eller var blitt tilført større ressurser, tidligere. Det kunne begrenset importsmittespredning, forhindret utbrudd på byggeplasser. Men Arbeidstilsynet var ikke rustet for en pandemi, og ble ikke rustet opp det første pandemiåret. Kapasiteten er tvert imot redusert på åtte år med Solberg-regjeringas såkalte avbyråkratiseringskutt.

Arbeidstilsynet har ikke nok kapasitet selv i normale tider. Driftsbudsjettet tynes, bemanninga reduseres. Antall tilsyn er nær halvert fra 2015 til 2020. Det er blitt færre inspeksjoner, der all fornuft går ut på at det skulle vært flere.

Pandemien forsterker arbeidslivskriminaliteten. Å svekke Arbeidstilsynet, slik regjeringa har gjort, er helt meningsløst. Det er uansvarlig, uavhengig av pandemien. Derfor er det provoserende når arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til VG at Arbeidstilsynet ikke har manglet ressurser. Arbeidstilsynet har manglet ressurser i alle de åra du har sittet i regjering, Røe Isaksen! Vi har sett det i alle disse åtte åra. At du ennå ikke ser det, er mildt sagt oppsiktsvekkende.

Tilsyn med Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet skal tilrettelegge for smittevern. Instituttet har ansvar for viktige beredskapsfunksjoner innen smittevern og miljørettet helsevern og leverer kunnskap som gjør at myndigheter kan håndtere og forebygge helsetrusler. Det har alltid jobbet med epidemier og pandemier. Det var faglig beredt nå også, men nedbemannet. Hvorfor? Regjeringas arrogante avbyråkratiseringskutt.

FHIs direktør måtte kutte i antall ansatte. Det svekket kompetanse og kapasitet, også på smittevern. Hun og de tillitsvalgte advarte om mulige negative følger. De ble ikke hørt. FHI ble likevel ikke rustet opp. Det ble også bemannet ned!

Under pandemien er nye ressurser tilført, men kun midlertidig. Regjeringens hodeløse avbyråkratisering har kostet samfunnet dyrt, på mange måter. FHI, og dermed landet, sto smittevernsvekket da alarmen gikk for et drøyt år siden. At også Helsedirektoratet har måtte skjære ned i sin bemanning gjør ikke saken bedre.

Siden pandemien rammet, har de ansatte stått på. Dermed har det blitt overtid. Mye overtid. I FHI 41.729 timer på ett år. Dermed må et redusert arbeidstilsyn rykke ut – for tilsyn med et overbelastet folkehelseinstitutt! For overtidsbruk, og andre forhold.

La oss si det er ironisk. Egentlig er det tragisk. Og ekstra ille fordi det er en følge av regjeringas dogmatiske angrep på offentlig sektor generelt og statlige etater spesielt.

Tillit til ny regjering

Dette er ikke fortellingen om den halte og den blinde. Tvert imot er det en historie om to svært viktige og dyktige samfunnsinstitusjoner som lider under regjeringas blinde styring mot en ideologisk illusjon om påtvunget avbyråkratisering og effektivisering.

Vi trenger tilsyn med arbeidslivet. Vi trenger å gi statens ledere og ansatte tillit.

Nå må vi styrke statlige etater som bidrar til nasjonal beredskap og felles trygghet! Derfor trenger vi ei ny regjering til høsten: Som ikke svekker sikkerhetsnettet vårt, men som forsterker det!