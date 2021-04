Ønsker vi en grunnskole som må reklamere for å få elever?

DEBATT: Lørdag 17. april kan forbipasserende bare på strekningen mellom Tjensvollkrysset og Madlakrossen telle 15 store reklameplakater for KF skolen. KF skolen starter nå i sommer opp i flotte og kostbare lokaler på Tjensvoll.

«Ønsker vi en skolehverdag som preges av at pengesterke miljøer bygger dyre skoler og kjøper seg til dyr reklameplass?» spør Dag Svihus. Foto: Dag Svihus

Debattinnlegg

Dag Svihus Arbeiderpartipolitiker i Stavanger, men skriver her som privatperson

Ifølge skolens egne nettsider har de utmerkete mål for sin virksomhet: De vil skape en grunnskole med høyt faglig og sosialt nivå rammet inn av de kristne verdier og den kristne tro. Kvalitet, kreativitet, godhet, sannhet og tilgivelse skal være med på å gjøre KFskolen til et sted for danning og utdanning. Bak skolen står Normisjon i Rogaland og IMI Kirken i Stavanger, og skolen er godkjent for 400 elever.

Hvor får de pengene fra? Og hvor tar de elevene fra?

Målet for alle som bruker penger på å reklamere er å skaffe seg nye kunder og øke sine markedsandeler. Det er dette KF skolen nå er i gang med. Reklameplakatene til JCDecaux er kjempedyre. Det er naturlig å spørre: Hvor får de pengene fra? Og hvor tar de elevene fra?

Det siste spørsmålet er enkelt å svare på. De reklamerer seg til nye elever som ellers ville begynt på vanlige fellesskoler som Kannik eller Madlavoll. KF skolen mottar penger fra det offentlige for hver ny elev de skaffer seg. Det betyr at den vanlige fellesskolen mister tilsvarende ressurser.

Ønsker vi en skolehverdag som preges av at pengesterke miljøer bygger dyre skoler og kjøper seg til dyr reklameplass? Ønsker vi at rekrutteringen til grunnskolen preges av markedskrefter? Den som har best råd, vinner? Hva om Kannik begynte å reklamere!