Innovative konferanser?

DEBATT: Det var et fint bilde Harald Birkevold delte i en kommentar i Aftenbladet 28. april, fra Solamøtet i 2018. Vi husker humoren i dressene og statsrådene som kjempet seg inn lobbyen fra snøstorm.

Dette bildet ble brukt i Harald Birkevold sin kommentar 28. april. Her ankommer stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) Solamøtet i 2018. Foto: Carina Johansen, NTB

Debattinnlegg

Torstein Tvedt Solberg Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Charlotte Sørås Politisk rådgiver for fylkesordføreren

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det er lett å være enig i mye. Konferanser er rare greier. Proffe konferansegjengere går tørrskodd mellom konferanser. Som politikere kalles vi stadig ut. De er lette å gjøre narr av, men det blir for enkelt å avfeie fysiske møteplasser. Det vet vi nå.

Vi lurer jo noen ganger på hva vi gjør på en pinnestol, når vi kunne brukt tid i kommunene der folk lever, jobber og får ting til. Da får vi vite mer om utfordringene til folk. Da får vi ikke solskinnshistoriene, men lange historier med snubletråder i veien. Det virkelige liv leves ikke på konferanser.

Fire folk i en hotellobby får ikke et felles eureka-øyeblikk over kaffekoppen. Det blir ikke mye brisling, skuter, olje eller fabrikker av konferanser. Folk som får til ting, jobber steinhardt, og de er som regel ikke på konferanser. Det vet vi jærbuer godt.

Flere programkomiteer kan med fordel tenke nytt både om deltakerlisten, som ofte trenger en kraftig vårrengjøring, og om programmet.

Trenger vi dem?

Det er ikke så lett å si hvorfor vi trenger dem. Spesielt når det går inflasjon i begrepene som brukes på konferansene. Kanskje er det allikevel noe å hente her. Språket var avgjørende for at Homo sapiens klatret så raskt til toppen av dyreriket. Det har gitt oss evnen til samarbeid mot dagens moderne samfunn.

Som dyr har vi fremdeles en ganske begrenset hjerne, iallfall vi politikere, som mange ganske riktig påpeker. Vi er bare folk, alle sammen. Det er lettere å huske ting som blir fortalt gjennom en historie, om ting du kan ta og føle på. Æsops fabel om reven og druene kan oppsummeres med setningen «høyt henger de, og sure er de». Fablene ble muntlig fortalt gjennom flere tusen år og lever ennå.

Historier peker gjerne på et større poeng, men ofte trenger vi å fange meningsinnhold i abstrakte begreper som «demokrati». Begreper som «innovasjon» og «digitalisering» kan forenkle en diskusjon om større sammenhenger. Faren er selvsagt at vi sitter med vår helt egen forståelse, og ender med å snakke forbi hverandre.

Begreper skal være et middel for å komme raskere til saken, ikke mål i seg selv. Det er en utfordring om bare et fåtall sitter med en felles forståelse om begreper som brukes så aktivt i utformingen av samfunnet. Skal de være nyttige, må innholdet skapes i et fellesskap. Det gjør vi gjerne i debatter, meningsutvekslinger som denne, og ja, konferanser.

Som politikere trenger vi å vite hvor skoen trykker og hva som skal til for at politiske rammevilkår faktisk tjener de som vil skape og utrette ting. Da kan begrepene være nyttige – eller de kan være en klamp om foten som skaper misforståelser.

Flere deltar i samtalen

Konferanser skjer fremdeles, på skjermen. Det er ikke det samme, og jeg tror de fleste som Birkevold ser fram til å kunne strekke på beina og se mennesker igjen. Det sier vi med fare for å legge ord i munnen på den introverte kommentator.

Det foregår mye bra innovasjon i norske kommuner. Utfordringen er å spre dette på tvers av kommunene. Det mangler et ledd for å få det til. Her brukes konferanser som en arena for å spre framskrittene slik at andre tar dem i bruk. Skal vi lage smarte byer, må folkene som bruker byen være med. Kontakt med brukere er i kjernen av all teknologisk utvikling.

Vårrengjøring

Vi er mange som vegrer oss for uformell mingling og tvungen applaus for solskinnshistorier. Flere programkomiteer kan med fordel tenke nytt både om deltakerlisten, som ofte trenger en kraftig vårrengjøring, og om programmet.

Vi kommer ikke nærmere målet bare med solskinn og «framtidstro». Vi kommer lenger med kritiske blikk fra andre og nye grupperinger, og de som jobber direkte med varer og tjenester. Derfor håper vi på flere nye ansikt når vi møtes igjen, og flere kritiske perspektiver.

Les også Jeg ønsker meg en kommune som ikke driver med innovasjon