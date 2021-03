Finn mot og styrke til å søke hjelp!

DEBATT: Det er dessverre altfor mye stigma rundt hele spekteret av psykiske lidelser. På verdens bipolare dag vil jeg derfor dele noen personlige erfaringer.

«Hypomani kick-starter enorm arbeidslyst, kreativitet og aktivitetsnivå, som en igjen da blir straffet for i andre enden - med søvnmangel og generell periodisk slitasje,» skriver Nils Olav Roaldsøy Foto: AP / KulturOgUnderholdning, SCANPIX

Debattinnlegg

Nils Olav Roaldsøy Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I mai er det 2 år siden jeg selv fikk bipolar (type 2) diagnose etter å ha vært periodisk syk helt siden 10-års alder. Siden jeg nå tilhører den bipolare gruppen har dette blitt mitt selvlærte «fagområde» med tanke på kunnskaper om psykiske lidelser og ikke minst konsekvensene av disse – både egne og for mine aller nærmeste.

Mani og depresjon

Bipolar lidelse er en biologisk sykdom kjennetegnet av avgrensede episoder med utpreget endring i stemningsleie og aktivitetsnivå. Episoder med hevet stemningsleie og økt energi og aktivitet omtales som mani (BP1) eller hypomani (BP2).

Ved BP1-lidelse er de oppstemte (mani) episodene så uttalte at de i stor grad går ut over evnen til å fungere i dagliglivet. Ved min egen BP2-lidelse er de oppstemte (hypomani) episodene forholdsvis milde og går ikke i vesentlig grad utover funksjonsnivået. Snarere tvert i mot, hypomani kick-starter enorm arbeidslyst, kreativitet og aktivitetsnivå, som en igjen da blir straffet for i andre enden - med søvnmangel og generell periodisk slitasje.

Episoder med senket stemningsleie og redusert energi og aktivitet kalles depresjon, og kommer ofte i følge etter maniske/hypomaniske episoder. Intensitet og varighet av de oppstemte og nedstemte episodene kan variere, og mellom episodene kan du ha helt symptomfrie perioder eller perioder med veldig få symptomer.

Sammensatt

Vanligvis inntrer lidelsen i ung alder, oftest sent i tenårene, men lidelsen kan også bryte ut før tenårene og i voksen alder. I prinsippet er kjennetegn på mani og depresjon like hos barn, ungdom og voksne, men symptomene utvikler seg forskjellig fra person til person.

Noe som er vanskelig er at mange av symptomene vi har i begynnelsen oppleves som meget positive. Hypomani (BP2) gir økt glede, selvfølelse, energi og kreativitet. Hverdagen din blir mer produktiv og du blir mer engasjert i aktiviteter. I tillegg blir du lettere irritert, for ting rundt deg går for sakte og alle andre er altfor trege – i absolutt alt!

Årsakene til lidelsen er sammensatte. Den kan være arvelig, men du trenger ikke bli syk selv om du har arveanlegg for sykdommen. Miljøet er også av betydning, alvorlige livshendelser, stress og lite søvn kan være utløsende faktorer. Er trollet sluppet ut av esken sin er det dessverre ingen vei tilbake, men heldigvis veldig mange mulige veier å behandle lidelsen.

Et noenlunde normalt liv

Til tider kreves det utrolig mye energi og krefter i hverdagen til å opprettholde «status quo» med trollet. Etter selv å ha slitt med lidelsen nesten hele livet, så er det nå helt fantastisk å kunne leve et noenlunde normalt liv - uten gjentatte ganger ramle så veldig langt ned i kjelleren igjen.

For egen del så handler alt om kunnskaper, erfaring, egeninnsats og styrke til å «ride the beast» (trollet). Følge opp absolutt alle anbefalinger fra helsevesenet vedrørende egeninnsats og anbefalt mestringsplan fra SUS/DPS.

Bipolar betyr «2 poler» (tidligere manisk/depressive), og jeg tenker ofte på hvor mange av oss som ender i graven etter å ha lidd seg gjennom hele livet uten hjelp mot bipolar depresjon. Fått hjelp mot alkoholisme, narkotikamisbruk, nedstemthet, redusert energi, tiltaksløshet, store søvnforstyrrelser, angst, spise- forstyrrelser, selvskading, sosial tilbaketrekking, raske følelsesmessige svingninger og tanker om at livet ikke er verdt å leve.

For ikke å nevne alle familietragedier som oppstår på grunn av en omsorgspersons ukjente bipolare lidelse.

Kan holdes i sjakk

Lidelsen kan holdes i sjakk med veldig mye egeninnsats og oppfølging av mestringsplaner som er utarbeidet i nært samarbeid med SUS/DPS, og med medisiner som kan redusere de største humørsvingningene, og hjelpe mot uro og søvnforstyrrelser.

Noen av oss klarer seg med veldig lite eller ingen medisiner i det hele tatt, men faren er jo da mye større for et unødvendig tilbakefall til substans-misbruk som alkohol, nikotin eller narkotika. Enda et nytt personlig havari - med påfølgende nye sykehus innleggelser - med alle de negative konsekvenser dette medfører.

Mot og styrke

Det er mange der ute i samfunnet som lider under begrepet psykisk sykdom, ikke minst blant våre unge som kanskje ikke blir fanget opp før det er for sent. De tør ikke stå frem med sine psykiske problemer i frykt for å bli hånet og stigmatisert.

Etter forholdene så klarer jeg meg bra nå. Kanskje en av dere som leser dette finner mot og styrke til å søke hjelp, før det er for sent? Når det var så vanskelig for en erfaren voksen som meg selv å finne rette hjelpen - så tenker jeg ofte på hvor utrolig vanskelig det da kan være for noen av våre kjære ungdommer, som kanskje i tillegg ikke har de rette omsorgspersonene rundt seg.

Jeg ønsker at vi alle bidrar med å redusere stigma rundt dette enorme spekteret som heter psykisk helse, for stigma rundt dette tar liv, og vi har ingen kjære å miste!

Jeg tilegner dette innlegget til min kjære kone Annett som tvang SUS på banen, da jeg selv ikke hadde mer krefter igjen og BP2 trollet vant kampen etter 43 års strid. Hun fikk meg også på beina igjen etter sykehus-oppholdet.