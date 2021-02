Pøbel gjør det igjen!

DEBATT: Kunst som sier mer enn tusen løfter om økt bemanning i helsevesenet, kunst som sier mer enn årevis med tomt prat om å fjerne New Public Management (NPM) fra sektoren, og kunst som formidler nødvendigheten av et lønnsløft.

Foto: Pål Christensen

Ingvill Moen Hovlund Folkevalgt, Stavanger Arbeiderparti

Aftenbladet var en av flere aviser som dekket Pøbels kunstverk av helsearbeideren i full størrelse med maske og beskyttelsesutstyr, løftet av helseministeren, like flott som i dansescenen i «Dirty Dancing» fra 1987.

Skjult budskap

NPM ser ut til å være et system som er vanskelig å bli kvitt. Da Pøbel ble valgt som kunstner for motivet til julekortet som julen 2020 ble sendt til alle som arbeider i Helse Vest, la han inn et skjult budskap for å belyse den utfordrende arbeidssituasjonen helsearbeidere har stått i en årrekke, som fører til at flere velger seg bort fra yrket. Budskapet har en klar brodd mot politikere: «De folkevalgte synes å ha gitt over styringen av helseforetakene til økonomer som snakker om stykkpris, måltall og økonomi».

Pøbel ber om at folkevalgte tar tilbake styringen og ansvaret. For å kunne gjøre dette må vi gå til kjernen i problemet med NPM, som er en intellektuell feilslutning hos beslutningstakere, intet mindre. NPM består av prinsipper og metoder med det private markedet som forbilde. Ideologien var at ved å overføre disse metodene til offentlig sektor, vil den bli mer effektiv.

Å bruke markedsmekanismer for å løse omsorgsoppgaver i offentlig sektor kan sammenliknes med å bruke hammer for å strikke en genser.

Telles og måles

Konsekvensen ble innføring av en «liksomkonkurranse» innenfor offentlig sektor der en tror at alt som er viktig kan telles og måles, og der noen «bestiller» og andre «utfører» på måter som i enkelte tilfeller har utviklet seg til en ren parodi: Profesjonsutøvere i offentlig sektor opplever at de må bruke store deler av sin kapasitet på å tilfredsstille systemet de jobber i, i stedet for å tilfredsstille pasienten.

Å bruke markedsmekanismer for å løse omsorgsoppgaver i offentlig sektor kan sammenliknes med å bruke hammer for å strikke en genser. Helt feil løsning ble adressert i tiden NPM ble innført i offentlig sektor: Behovet for innovasjon var stort, noe måtte gjøres med kostnadene, en endring måtte til. I stedet for å forstå at innovasjon i helsesektoren er å skjønne koblingen mellom effektivitet og menneskelighet, så ble heller den menneskelige faktoren fjernet. Det er godt gjort i en sektor der både pasienter og helsepersonell faktisk er mennesker.

Flere politiske partier har satt tillitsreform på agendaen. Målet med en tillitsreform blir dessverre ofte borte i vagt prat om å gi «fagpersonell tilliten tilbake». Det handler om mer enn det. Det handler om å la profesjon få være profesjon for å gi syke og hjelpetrengende effektiv behandling og hjelp i et hensiktsmessig system. Bli møtt som mennesker og bli behandlet som mennesker.

Forkastet i flere land

NPM-reformene stammer fra spillteori og har sin opprinnelse helt fra den kalde krigen. Denne «organisasjonsoppskriften» spredte seg som varmt hvetebrød i offentlig sektor over hele Europa. Flere land har forkastet den, i Norge er vi langt fra kvitt den, forstå det den som kan. Arbeiderpartiet har historisk vært med på for mange forlik under innføringen av NPM. En oppvåkning har heldigvis skjedd siden. Arbeiderpartiet har tillitsreform programfestet. Blir det et regjeringsskifte til høsten skal vi få se en offensiv regjering – og starten på slutten for NPM som styringssystem i offentlig sektor.