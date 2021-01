Har du ikke hørt om KS sitt styrevervregister?

HABILITET: KS sitt styrevervregister har i årevis blitt brukt av politikere til å registrere folkevalgtes verv og økonomiske interesser. Dette har ikke på noen måte vært hemmelig, som Øyvind Jacobsen skriver i innlegget 8. januar.

Stavanger ordførerens politiske rådgiver, Øyvind Jacobsen (bildet) er historieløs i innlegget sitt om politikernes honorarer, hevder innsenderen. Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

Tone Knappen Brandtzæg Stavanger Høyre

Øyvind Jacobsen, politisk rådgiver for ordfører Kari Nessa Nordtun, ønsker selvsagt å fortelle alle hvilken jobb han selv og byens nye flertall gjør. Det er vel og bra, men den jobben skjemmes av han ikke på noe område klarer å gjøre dette uten å komme med usannheter om hva som har vært situasjonen i Stavanger frem til nå. Jacobsen er nok en gang historieløs i sine debattinnlegg.

Fredagens innlegg handlet om honorar for politisk arbeid. Jeg reagerer på at Jacobsen fremstiller det som om det frem til nå har vært hemmelig. Det er på ingen måte korrekt. Tvert om er dette noe kommunene i Norge har samarbeidet om i svært mange år. Det var nettopp for å styrke kommunesektorens omdømme at Kommunenes Sentralforbund (KS) på begynnelsen av 2000-tallet tok initiativ til å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har.

KS' styrevervsregister er et webbasert register som gir oversikt over folkevalgtes, lederes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Registeret er gratis og åpent for allmennheten. Slik har det vært i mange år og det er overraskende at ledende politikere i Arbeiderpartiet ikke kjenner til dette. Her søker man enkelt på navn og alle opplysninger kommer opp. Det innhentes automatisk opplysninger om den enkelte folkevalgte eller leder i alle kommuner og fylker – fra Kommuneregisteret, fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund. I tillegg kan vi som folkevalgte selv legge inn relevant informasjon om andre roller, verv eller interesser. Enkelt, praktisk – og som sagt for lengst på plass. Jevnlig mottar vi folkevalgte også en påminnelse fra styrevervsregisteret om å sjekke, eventuelt redigere opplysninger i registeret.

Hvis Øyvind Jacobsen mener at de nå skal bruke kommunale ressurser på å lage ett eget system for Stavanger kommune for å se hvilke godtgjørelser folkevalgte i Stavanger, fremfor å fortsette et samarbeid med Kommunenes Sentralforbund, så er det en sak for seg. Men han bør som ordførerens nære medarbeider holde seg for god til å fremme usannheter og mistenkeliggjøring om hva som har vært situasjonen før.

