Restaurering av natur er viktig

DBATT: Mennesket kan ikke eksistere uten naturen, likevel ødelegger vi den som aldri før.

Sandnes SV var med og plukket opp flere sekker med plast og annet ved Grødaland nå i vår. Foto: Tore Haye

Debattinnlegg

Tore Haye Styremedlem, Sandnes SV

FNs naturpanel rapporterte i 2019 at rundt 50 prosent av jordas naturlige økosystemer er ødelagt de siste 50 årene, 75 prosent av alle landområder er menneskepåvirket, over 30 prosent av fiskeressursene i havet blir overfisket, og plastforurensning har blitt tidoblet siden 1980.

I Norge er 540 kvadratkilometer bygd ned og 200 kvadratkilometer dyrket opp de siste ti åra. Og forrige fredag sørget Ap, Sp og Frp for å oppheve forskriften mot nydyrking av myr som ble innført som et klimatiltak så seint som i fjor.

Norge har forpliktet seg til å restaurere 15 prosent av forringet natur, noe som krever både politisk vilje og finansiering.

Verdens miljødag

5. juni er verdens miljødag. FN har markert denne dagen siden 1972 for å øke vår bevissthet omkring miljøspørsmål. Årets tema er restaurering av natur, og dagen markerer starten på FNs tiår for naturrestaurering.

Gjennom naturrestaurering skal skadet og ødelagt natur repareres, områder som er påvirket av menneskelig virksomhet, skal tilbakeføres til naturlig tilstand, og naturtilstanden i arealer som er i bruk, skal forbedres. Sunne økosystemer er en forutsetning for å motvirke klimaendringer og hindre tap av artsmangfold.

I Norge foregår det restaureringsaktiviteter over hele landet, men stort sett bare i små områder. De fleste tiltakene gjelder myr og vassdrag. Norge har forpliktet seg til å restaurere 15 prosent av forringet natur, noe som krever både politisk vilje og finansiering. Samtidig er det viktig å unngå unødvendige naturinngrep i utbyggingsprosjekter.

FNs program for naturrestaurering vil reparere store landområder over hele verden for å gi folk tilgang til mat, rent vann og mulighet for jobber, og for å bidra til at planter og dyr reddes fra å bli utryddet. Men programmet omfatter også tiltak som hver og en av oss kan bidra til, som å gjøre hagene våre grønne og insektvennlige, eller rydde søppel langs kysten.

Organisert strandrydding

Jæren friluftsråd har de siste årene organisert strandrydding langs Jærkysten, og fått samlet inn tonnevis av marint søppel. I vår var Sandnes SV igjen med og plukket opp flere sekker med plast og annet. Denne gangen ved Grødaland.