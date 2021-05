Mer sykkel med MDG ved styret

DEBATT: Andreas Kirkhaug i Rogaland syklistforening er i Aftenbladet 21. mai bekymret for sykkelsatsingen i Stavanger. Kirkhaug frykter at en omorganisering i kommunen skal gjøre det vanskeligere å sykle i byen.

«Dersom det skulle være det minste tegn på at omorganiseringen i kommunen gjør at sykkelsatsingen svekkes, skal vi love at MDG vil ta grep», skriver Håkon Fossmark og Thomas Bendiksen. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Håkon Fossmark MDG Stavanger, Utvalg for miljø og utbygging

Thomas Bendiksen MDG Stavanger, Utvalg for by og samfunnsutvikling

Miljøpartiet De Grønne kan love en ting: Sykkelsatsingen kommer ikke til å bli svekket så lenge vi er med og styrer. Vi har, sammen med Ap, FNB, Rødt, Sp og SV, lovet velgerne at det skal satses mer enn noen gang på sykkel i kommunen vår.

Flere sykkelveier og bedre framkommelighet, pluss en kraftig utvidelse av bysyklene, skal gjøre det enda enklere å ta seg fram på sykkel i Stavanger. «Stavanger på sykkel» har vært helt essensielt for å utvikle Stavanger som en god sykkelby. Og bedre skal den bli.

Syklistforeningen gjør en viktig jobb i Stavanger.

Skal bli bedre

Hvordan kommunedirektøren velger å organisere sine ansatte, er noe vi politikere i utgangspunktet ikke skal mene for mye om. Det viktigste er at det vi politikere har bestemt, med mandat fra velgerne våre, faktisk blir gjennomført. Vi har tillit til at kommunedirektøren gjør det.

Direktør i Stavanger kommune, Leidulf Skjørestad, lovet også i et møte i Utvalg for miljø og utbygging i mai, at omorganiseringen i kommunen skal styrke sykkelsatsingen, ikke svekke den.

Vi forventer at omorganiseringen gjør at syklister prioriteres enda høyere når byen vår planlegges og det skal lages reguleringssaker i Stavanger. Det må tenkes sykkel helt fra tidlig prosjektering og fram til gjennomføring. Da trengs det sykkelkompetanse hos dem som lager planene. I dag er ikke dette godt nok.

Viktig

Syklistforeningen gjør en viktig jobb i Stavanger. De er en vaktbikkje for syklistenes sak, de passer på at vi politikere og administrasjonen gjør jobben vår. Dette arbeidet setter vi stor pris på, og innspillene har ofte resultert i enda bedre løsninger for syklistene. Dersom det skulle være det minste tegn på at omorganiseringen i kommunen gjør at sykkelsatsingen svekkes, skal vi love at Miljøpartiet De Grønne vil ta grep.

Stavanger blir en enda bedre sykkelkommune de neste årene. Det vil gjøre kommunen grønnere, sunnere og bedre.