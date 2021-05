Skal Kolumbus driva politikk og?

«Fjordfart» i Sandsfjorden. Foto: Heidi Hjorteland Wigestrand

Debattinnlegg

Ivar Andersen Nedstrand

DEBATT: Tilfeldig eller ikkje, men politikarane som skal handsama ny rutestruktur for hurtigbåtane i fylket på torsdag 27. mai, lar Kolumbus gå langt utanfor sitt mandat, som er: «Kolumbus sin oppgave er å gjennomføre den politikk fylkestinget vedtar for drift og utvikling av kollektivtrafikken i Rogaland: Ruteplanlegging for buss, hurtig- og lokalbåtruter samt ferjer. Kolumbus har ansvaret for den detaljerte, driftsrelaterte ruteplanleggingen og markedstilpasning av rutetilbudet.»

Er Kolumbus ein høyringsinstans, som ein kommune?

Kvifor skal då Kolumbus handsama høyringssvara frå kommunane?

Kva er meininga med rapporten frå Urban Analyse? Forsvara raseringa av rutene?

Alternativ 3 er omtrent som rutene i dag, og den usikkerheit som Kolumbus og fylkesrådmannen manar fram i sakspapira, eksisterer ikkje. Rutene fungerer.

Bevisst feilinformasjon? I møtepapira skriv dei som om dei 40 millionane som manglar er ein konstant. Men kvifor ikkje nemna dei 33,5 millionane som nå er komne frå sentralt hald? Med dei 24 millionane som alternativ 3 har som innsparingspotensial, har ein jo langt meir til rådvelde. Ein glipp? Sakspapira må vera korrekte!