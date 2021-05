Har styrket samfunnsansvaret i organisasjonen

DEBATT: Idretten er konstant under lupen på hvordan vi ter oss i forhold til mange verdispørsmål og vår rolle i samfunnet. Det er bra og hjelper oss til å skjerpe oss og bli bedre.

Per Espen Fjeld Styremedlem, Norsk Friidrett

Nå er jo ikke idretten i Norge en ens gruppe. Det er 55 ulike særforbund som på selvstendig vis jobber med sine verdier, sitt samfunnsansvar, miljøpolicy og utfordringer.

Norges friidrettsforbund (NFIF) ønsker å være i front, og vi har på flere måter styrket samfunnsansvaret i organisasjonen. Vi håper andre forbund kan trekke veksler på det vi har gjort. En ny strategisk plan ble vedtatt på tinget i mai. Her er en av bærebjelkene et stort avsnitt om samfunnsansvar og bærekraft. Vi er ikke mindre ambisiøse enn at vi kobler arbeidet vårt til FN's bærekraftmål. Dette er globale mål, men med tydelig adresse til hvordan man lokalt kan bidra. Vår tids store miljøutfordringer, enten det gjelder klima eller forbruk av ressurser, er summen av alt vi mennesker foretar oss. Derfor har alle enkeltpersoner og organisasjoner et ansvar for å bidra så godt de kan. Idretten er intet unntak.

Vi ønsker å gi et tydelig signal til våre samarbeidspartnere at vi kan være en god sparringspartner for å utvikle bærekraft og samfunnsansvar i fellesskap.

Utviklet kjøreregler

Ofte blir ambisjoner om bærekraftig og verdibasert policy et flott dokument som pynter opp i en bokhylle. NFIF har vært bevisst på at den satsingen vi nå gjør skal bli levende i organisasjonen, og vi har utviklet et omfattende sett med resultatindikatorer som vil fortelle oss om vi lykkes eller ei.

Vi har utviklet kjøreregler for vår aktivitet som skal være konkrete og oppnåelige for alle deler av organisasjonen. Dette er samlet i en miljøveileder som gir gode råd og tips til hver enkelt utøver, klubber og arrangører av små og store konkurranser. For arrangører av mesterskap er det en rekke krav knyttet til miljø og bærekraft. Hovedkontoret vårt ble nylig miljøfyrtårnsertifisert, som det eneste idrettsforbund i Norge nå. Vi oppfordrer alle særforbund i NIF til å se til oss for råd og tips og få på plass miljøfyrtårnsertifisering, og utvikle miljøpolicy og veiledere som er så konkrete og realistiske som mulig.

Hvorfor har vi rettet søkelyset så tungt på dette utenomsportslige i NFIF? For det første fordi vi anerkjenner at idretten, som alle andre, har et eget ansvar for å bidra til en best mulig samfunnsutvikling. Vi ønsker å være bevisst på hvordan vi utøver vår aktivitet innenfor utfordringer som klima, forbruk av varer, etisk og sunne valg av mat, drikke, tekstiler m.m., likestilling, og likeverd.

Gjør oss attraktive

Vi håper også at vi ved å være en tydelig verdibasert idrett, så gjør vi oss attraktive for barn, unge og foreldre som ser etter en sunn aktivitet. Vi ønsker også å gi et tydelig signal til våre samarbeidspartnere at vi kan være en god sparringspartner for å utvikle bærekraft og samfunnsansvar i fellesskap. Vi måler vårt forbunds omdømme i befolkningen. Det er bra og stigende, og bevissthet og tiltak om vår egen miljøpåvirkning og vårt samfunnsansvar skal bidra til et fortsatt godt omdømme.