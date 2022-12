Det finnes verktøy mot utenforskap og fattigdom

DEBATT: Aftenbladet har i høst skrevet om utenforskap, trygdeytelser og fattigdom, og det hevdes at uføre eller mennesker på arbeidsavklaringspenger (AAP) er spesielt utsatt for å havne i varig fattigdom.

Dette handler om livsmestring, fellesskap i arbeid, personlig utvikling og respekt. Det er gode kolleger, det er kaffepauser, det er arbeidslivets rettigheter og plikter.

Trond Furenes Ingebretsen Daglig leder Attende AS

Bjarte Bøe Styreleder Attende AS

Attende er et selskap som, på oppdrag fra Nav, skaper verdifullt arbeid for mennesker på uføretrygd, og hjelper arbeidssøkende til å kartlegge egne ressurser for å bistå flest mulig fra utenforskap og over til ordinært arbeid eller studier. Vi er i hovedsak eiet av Stavanger og Sandnes kommune, samt Rogaland fylkeskommune. Gjennom flere tiår så har vi og våre bransjekolleger opparbeidet oss solid erfaring, og gjennom systematisk arbeid bistått tusenvis til et bedre liv. Jeg tør å påstå et bedre liv, for dette handler ikke kun om større økonomisk handlingsrom.

Dette handler om livsmestring, fellesskap i arbeid, personlig utvikling og respekt. Det er gode kolleger, det er kaffepauser, det er arbeidslivets rettigheter og plikter. Det er dessuten god samfunnsøkonomi – de som har sitt daglige virke i våre tiltak produserer varer og tjenester av høy kvalitet til ordinære næringskunder. Og de får lønn utover uføretrygd.

Vi har inntrykk av at det er et stort behov for bedrifter som oss. Antall på AAP eller uføretrygd i Rogaland tilsvarer mer enn alle innbyggere i hele Haugesund, altså nær 40.000 personer. Bare i Stavanger er det 2.604 unge under 30 år som står utenfor arbeid og utdanning.

Attende er forhåndsgodkjent av Nav for å utvikle 130 ansatte i tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid, og har 70 deltakere innenfor tiltak knyttet til Arbeidsforberedende Trening. Vi har dyktige veiledere som står klar for å ta imot deltakere. Vi har mer enn nok arbeid som gir god og relevant arbeidstrening for en rekke aktuelle yrker.

Budskapet vårt til dere som står utenfor, til dere som har behov for ekstra tilrettelegging eller kjemper for å komme inn i arbeidslivet: vi er her. Vi har kapasitet. Vi har ledige plasser. Personer som kjenner at dette kan være en fin mulighet kan ta kontakt med sitt lokale NAV-kontor.

