Hvorfor ble Frank disket for boraten, mens Øyunn får blotte puppene?

Øyunn Krogh (bildet) blottet brystene på direktesendt tv. Innsenderen mener det bør få konsekvenser for henne, slik Frank Løke opplevde da han stilte i Borat-drakt under et danseprogram.

Simen Ingemundsen Randaberg

FORSKJELLSBEHANDLING: Hvor var du da Øyunn Krogh viste brystene i beste sendetid på NRK, jeg satt i sofaen og skulle kose meg med et glass melk, lenge til jeg skal ha meg et glass melk etter dette.

For de som ikke har fått det med seg, som jeg tror er ganske få, var det da luke 12 i familieprogrammet «24-stjerners julekalender», og oppgave var å få noen rundt et bord til å le. En etter en kom med ganske så flaue forsøk, men så var det Krogh sin tur, og tror du ikke hun kastet hele genseren og sto der splitter naken fra magen og opp.

Jeg forstår dette skaper reaksjoner, og jeg er ganske skuffet over at NRK lar medvirkende gå så langt. Krogh forstår ikke alvoret og begrunner det med at vi menn viser vår overkropp. Husker du da Frank Løken viste seg i Borat-drakt i beste sendetid på TV 2 da han deltok på Skal vi danse? Hva ble konsekvensene der? Jo, han ble kastet ut av programmet og mistet mange TV-tilbud.

Hvorfor får ikke Øyunn Krogh oppførsel på tv konsekvenser? Med det spør jeg, hvor er NRK sin moral oppi det hele? Et juleprogram som skal samle hele familien, og så vises naken pupp. Var dette nødvendig? Burde NRK ha sensurert det hele? Jeg lo av flauhet av NRK og kjendis Øyunn Krogh, og synes det er trist at humor forbindes med nakenhet og ufint språk. Det er da jeg begynner å savne gutta i KLM, Brødrene Dal, Herodes Falsk og Tom Mathisen, for å nevne noen. Når slikt vises på NRK, går jeg heller og ser i arkivet.

Når først menn gjør et slik stunt blir de kastet ut av produksjonen, mens når kvinner gjør noe slikt på kanten, hylles hun som vinner av konkurransen. Hvor er logikken egentlig, er det riktig at kvinner behandles finere om de gjør noe feil? Jeg er enig med dem som kritiserer stuntet, og jeg håper NRK kommer med en skikkelig unnskyldning for maken til oppførsel i NRK TV sin historie skal en lete lenge etter.