Kåkånomics er stolt av å være i utakt med trendene!

KRONIKK: Det er heldigvis både delvis feil og delvis riktig at Kåkånomics-festivalen i år «mangler bærekraft».

Kåkånomics’ mål er å skape engasjement og begeistring for meningsbrytning om politisk-økonomiske problemstillinger, skriver festivalsjef Birk Florian Fischer Magnussen. Her Kjerstin Gjengedal og Reidun Gjengedal i samtale med professor Victor Norman under fjorårets festival.

Birk Florian Fischer Magnussen Festivalsjef og redaktør, Kåkånomics 2022

Kåkånomics er helt avhengig av kritikk. Vi setter stor pris på at Thomas Laudal, i motsetning til enkelte andre penneføre og sterktmenende akademikere og samfunnsdebattanter, tar til de redaktørstyrte spaltene med velformulert og betimelig kritikk, i stedet for å buse ut med caps-lock-retorikk på den offentlige offerplassen Facebook. Et eksempel til etterfølgelse, som vi gjerne ser mer av i denne byen og regionen.

Mer enn bare festivalen

Thomas Laudal kritiserer altså i Aftenblad Kåkånomics, Nordens største og morsomste økonomifestival, for å mangle bærekraft på festivalprogrammet. Det er heldigvis både delvis feil og delvis riktig, slik saklig kritikk tross alt som oftest er.

For det første har vi i det siste gjennomført nok en Tour de Kåkånomics, et regionalt debattkonsept som i år besøkte Bryne, Bjerkreim, Suldal og Sandnes med stedsspesifikke debatter som berører globale trender, under overskriften «Lokal makt og avmakt». Tre av fire av disse debattene handlet nettopp om naturmiljø og bærekraft.

Disse debattene kan ses i opptak på nettet og anbefales for både Laudal og andre som er interesserte i å se hvordan internasjonale problemstillinger får lokal aktualitet, rundt saker som for eksempel jordvern og bærekraftig naturforvaltning, tilrettelegging for vindkraft, kampen mellom industri, naturvern og sikringen av artsmangfold, for å nevne noen tema disse debattene handlet om.

Skal ikke følge strømmen

Når det gjelder Laudals kritikk av at Kåkånomics-festivalen er «i utakt med forskningstrender og med den dagsordenen som i dag settes av de viktigste internasjonale institusjonene i EU og globalt», så er det fristende for en vilter vaktbikkje som Kåkå kverulantkatedralen (stiftelsen bak Kåkånomics-festivalen) å nevne at det aldri har vært et mål å utarbeide et debatt- og samtaleprogram som er i takt med noe som helst, det være seg trender, folkeopinion eller de til enhver tid rådende politiske paradigmer. Vi er stolte av å være i utakt med trendene!

Tvert imot insisterer vi på å bevege oss rundt, mellom og i de mange «sprekkene» som finnes i den gjeldende offentlige diskursen om vår tids viktigste tema. Kåkå er og skal være noe annet enn den gjengse dagsaktuelle debattarena, vi skal tilby dybde og opplysning og våge å gå bakenfor den mediedrevne debattformen, gå under huden på temaer som er relevante for folk flest. Også på økonomifeltet, som vi siden 2017 har fulgt tett gjennom arbeidet med å etablere Kåkånomics som Nordens største arena for debatt og meningsbrytning om økonomiske spørsmål. Vi insisterer på å være en festival, ikke en konferanse.

Dette er vesentlig, at Kåkånomics ikke ene og alene er til for fagfolkene. Viktigst av alt er at en festival som Kåkånomics, hvis mål er å skape engasjement og begeistring for meningsbrytning om politisk-økonomiske problemstillinger for folk flest – i økonomibegrepets videste forstand! – alltid må våge å ta redaksjonelle valg som ikke nødvendigvis tilfredsstiller alle, verken fagfolk eller folk flest.

Jeg er likevel uenig i at bærekraft ikke finnes på programmet. Etter fem år i Kåkå har jeg utallige ganger sett at tema som bærekraft, klima og naturforvaltning gjennomsyrer nesten alt vi gjør av debatter og samtaler. Disse temaene er som luften vi puster inn. Det finnes rett og slett svært få meningsbrytninger, og spesielt innenfor økonomifeltet, som i dag ikke tar opp i seg disse problemstillingene.

Omkalfatrende hendelser

Et spesielt år

Men det er klart at på overflaten kan årets program se ut til å være fraværende, der har Laudal helt rett. Selvfølgelig preges festivalprogrammet i år av den russiske invasjonen av Ukraina og de mange direkte og indirekte økonomiske og geopolitiske implikasjonene dette medfører både for individ og samfunn. Heller ikke vi er fristilt den pågående offentlige samtalen. Vi står i en krise. Europa, Norden, Norge. Sammen. Renten går opp, inflasjonen er på villstyr, strømmen blir dyrere, energikrisen kan bli enorm, bedrifter sliter, politikerne famler og ingen vet helt hvordan denne nye tiden skal håndteres, verken økonomisk eller menneskelig.

Men for å si det sånn: Det er tross alt første gang vi lager en debattfestival i et år der det er krig på europeisk jord. Slike omkalfatrende hendelser forplikter. Da er det selvsagt alltids en fare for at andre og kanskje vel så presserende temaer forsvinner litt i miksen.

Det betyr ikke at søkelyset på bærekraft, klima og behovet for nye økonomiske modeller og en ny økonomisk tenkning ikke finnes i bevisstheten vår. Tvert imot vil jeg påstå at disse temaene finnes nettopp i de nevnte sprekkene, eller det Laudal kanskje vil kalle «hullene», altså manglene, i festivalprogrammet.

Det viktige uformelle

Jeg vil avslutningsvis påpeke at Kåkånomics er en intim festival og trygg møteplass som tilrettelegger for at fagfolk og folk flest skal kunne debattere sammen uavhengig av de arrangementene som står på festivalprogrammet. Møtene, og dermed kanskje de beste og mest interessante diskusjonene på festivalen, foregår ofte etter at lysene slukkes og debattscenen tømmes.

Kåkånomics ønsker Thomas Laudal velkommen til å delta også i disse uformelle debattene rundt omkring i sentrum av Stavanger denne uken. Vi håper og tror at bærekraft og klimaspørsmål får sin plass på Kåkånomics’ mange debattarenaer.

Vi ses uansett der ute på økonomidebattens slagmark!