Vi går kanskje ned med finstasen på, men hvorfor ødelegge kunst?

KRONIKK: Når klimaaktivister angriper kunstverk, er de i et farlig selskap og de ødelegger sin egen sak.

Søndag 24. oktober griset klima­aktivister fra Last Generation til Claude Monets maleri «Les Meules» («Høystakkene») i Barberini Museum i Potsdam utenfor Berlin.

Mona Louise Dysvik Mørk Kunsthistoriker og lektor

Det er stor forskjell på å provosere med sitt eget kunstverk og det kynisk å bruke andres kunst for å fronte sin sak.

Alarmen bør blinke når enkeltmennesker eller grupper gir seg selv lov til å ødelegge med forklaringen «målet helliger middelet».

Kunstverk som maktmiddel

Kunst speiler ikke bare et samfunn. Kunst kan stille spørsmål og skape endringer. Som kunsthistoriker leter man etter de store linjene. Hva påvirker hva? Har noe lignende skjedd før?

Ordet «reklame» kommer fra det latinske ordet «reklamare», som betyr «å rope ut». I løpet av oktober 2022 ble to av verdens mest kjente kunstverk angrepet. Estimert verdi på de aktuelle maleriene av Vincent van Gogh og Claude Monet ligger på rundt 1 milliard norske kroner. Når de angripes med tomatsuppe og potetstappe, så er de kun et redskap i kraft av sin verdi og berømmelse. Selve handlingen sjokkerer og vekker oppmerksomhet. Målet er nådd. Publikum ser deg.

Å ødelegge et kunstverk er ikke nytt, men i ettertid kan det være vanskelig å forstå hvorfor. Édouard Manets maleri «Olympia» ble i 1865 slått på med blant annet paraplyer, og to politimenn ble ansatt for å beskytte det. Hvorfor? Fordi kvinnen i maleriet stirret direkte på betrakteren, og de var fra samme tid. Hun var ikke naken i en mytologisk kontekst. I så fall hadde det vært greit. Besøkende ble tvunget inn i en konfronterende kikker-rolle. Manet ville med dette avsløre samtidens dobbeltmoral og vi ser starten på modernismen.

Et eksempel nærmere i både tid og sted er Kjartan Slettemarks verk «Barn overskylles av brennende napalm. Deres hud brennes til svarte sår og de dør», fra 1965. Tre ganger ble det angrepet, blant annet med øks, før det fikk politibeskyttelse.

5. august 1965 brukte en mann øks mot Kjartan Slettemarks kunstverk som protesterte mot Vietnamkrigen.

Farene ved den gode sak

Et maleri av Leonardo da Vinci ble i 1987 skutt på to meters avstand med en avsagd hagle. Mannen bak angrepet ønsket å vri fokuset mot de politiske, sosiale og økonomiske forholdene i Storbritannia. Saken var god. Listen er lang, og mange verk har blitt ødelagt for alltid, men det finnes også mørkere historier.

Under 2. verdenskrig var dadaisme og surrealisme blant de nye kunstretningene nazistene kalte «degenerert». Denne kunsten utfordret og provoserte. Ikke bare kunstverk, men også kunstnerne bak, var i fare. I 1939 ble 5000 kunstverk brent, og mange kunstnere flyktet. Dette var bare starten.

Kjente kulturminner er også i fare. I 2015 så vi IS sprenge i stykker store deler av den antikke byen Palmyra i Syria. Etterpå spilte man sjakk med bitene fra templene. Det ligger en sårbarhet i alt som har verdi for andre.

Det 2400 år gamle tempelet Baal-Shamin var blant de mange kunst- og kulturminnene som terrororganisasjonen IS gikk løs på i 2015.

Noen ganger er det voktere av tradisjonen som ødelegger. Andre ganger er det motsatt. Mange gjenstander har en sterk symbolverdi. Brenner du et flagg, er du sikret bråk og oppmerksomhet, men et flagg er masseprodusert, mens et kunstverk er unikt. Klimaaktivistene fra de siste ukenes kunstangrep mener at de har prøvd andre former for dialog. De vil ikke egentlig å ødelegge kunst, men andre blir inspirert. Neste gang er det kanskje ikke et verk bak glass, og heller ikke tomatsuppe og en god sak? Resultatet er flere vakter, alarmer, sikkerhetsglass og kontroller. Nasjonalgalleriet planlegger allerede nye tiltak. Kanskje må åpningstidene til museene reduseres for å finansiere dette?

Vi trenger kunnskap som beriker, utfordrer og hindrer oss i å gjenta alle gamle feil. Dette kan beskytte kunstverk og kulturminner mer enn sikkerhetstiltak. Mye informasjon er i dag skreddersydd av algoritmer. Du får mer av det du allerede er interessert i og ditt syn blir ikke utfordret. Avstanden til «de andre» blir større. Resultatet er polarisering og, i verste fall, radikalisering. Blir terskelen da lavere for å gå inn på en ukjent arena og benytte sårbarhet til egen vinning? Kunstverkets sårbarhet er åpenbar. Det er tilgjengelig og unikt. I dette ligger også mye av verdien, og nå tenker jeg ikke på kroner og øre.

FNs siste klimarapport, publisert 26. oktober 2022, støtter klimaaktivistenes rop om at vi må gjøre mer, og at det haster. Det går fint an å forstå frustrasjonen over manglende respons, for akkurat nå ser det ut til at vi går ned med finstasen på, mens vi ser en annen vei og snakker om andre ting.

Lag gjerne bråk!

Sterke virkemidler kan være nødvendig for å skape endring, men det er illevarslende når mål helliger middelet. Vil du virkelig rope så høyt? Lag gjerne bråk, for vi trenger det, men kynisme, selvrettferdighet og muligheten til heltestatus kan fort gjøre skaden større enn du aner og trekke dine motiver i tvil. Et maleri er mye mer enn en gjenstand som kan ofres for å sette ting i perspektiv. Den ikke-målbare verdien vil for de fleste trumfe den økonomiske. Mange sammenligner forholdet til kunst med forelskelse. Hvis du opplever det, så vet du hva det er, men det kan vanskelig forklares. Det som er uviktig for deg, kan være viktig for andre. Da er det bare å trø forsiktig.

Du synes du kjemper for en god sak? Fint.

Du tenker at du skal bruke et tilfeldig kunstverk for å fremme din gode sak? Nei!

Det er ikke opp til deg å vurdere hvilken verdi et kunstverk har, eller om det er ok å bruke det som gissel for et høyere mål. Da befinner du deg fort i et selskap der du virkelig ikke vil være.