Dropp Tverrforbindelsen og led tungtrafikken utenom Ganddal!

Tverrforbindelsen vil ødelegge friluftsområdet rundt Plassatjern (bildet) og Eikelandsskogen og redusere livskvaliteten til de mange som bor i Bogafjell-området.

Tore Haye Styremedlem, Sandnes SV

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Den omfattende etableringen av næringsvirksomhet på Vagle har ført til mye tungtransport gjennom Ganddal. Selv om jernbanen med moderne godsterminal ligger vegg i vegg, går en stor del av transporten på vei, og trafikken er svært belastende for bydelen.

Dette skjer til tross for at det er investert rundt en og en halv milliard i ny veiforbindelse mellom næringsområdet og E39, med bro over godsterminalen og firefelts motorvei fra Skjæveland til Stangeland. Disse veiene er bygd for store kjøretøy, det er ikke Kvernelandsveien, Hoveveien og Jærveien. Likevel går mye av tungtrafikken gjennom Ganddal.

Med den nye veiforbindelsen over godsterminalen burde det ikke være nødvendig å la trafikken gå på skoleveier gjennom boligområder på Ganddal. Det burde være en enkel sak å hindre gjennomkjøring av tunge kjøretøy. Jeg er sikker på at trafikksikkerhetsmyndighetene vil kunne finne en løsning.

Ved å lede trafikken rundt Ganddal vil det ikke være behov for å bruke nærmere én milliard kroner på ny tverrforbindelse, én milliard for en snarvei i et allerede eksisterende moderne veinett.

Siden ideen om tverrforbindelsen ble lansert for snart førti år siden er vi blitt klar over at verden befinner seg i både en klimakrise og naturkrise. Vi vet mer om hvilke konsekvenser veibygging har på naturmangfold og miljø. Nye veier fører til økt trafikk. Tverrforbindelsen vil ødelegge friluftsområdet rundt Plassatjern og Eikelandsskogen og redusere livskvaliteten til de mange som bor i Bogafjell-området, og den vil ødelegge viktige naturområder og jordbruksjord.

Det er ikke nødvendig å klamre seg til førti år gamle planer. Løsningen ligger der allerede. Det er bare å lede tungtrafikken utenom Ganddal. Dropp Tverrforbindelsen!