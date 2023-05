Arrogant og uansvarlig oppførsel av partiene som styrer byen

Nord-Jæren er tuftet på samarbeid mellom kommunene. Hva skjer med samarbeidsklimaet når Stavanger velger alenegang, uten å snakke med sine samarbeidspartnere?

Jostein Ravndal Stavanger

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Ap og samarbeidspartnerne har på bakrommet bestemt å gi gratis buss, tog og båt til sine innbyggere, uten å vite de totale kostnadene eller vurdere konsekvensene. Det loves at alle økte kostnader for fylkets transportsystemer skal kompenseres, uten at en har oversikt over disse.

Konsekvenser for bompenger er forbigått i stillhet. Hvis gratis buss medfører nedgang i biltrafikken og lavere inntekter fra bompenger, hvem skal betale dette, nabokommunene eller skal Stavanger punge ut for dette også? Hva med folkehelsen dersom det stemmer at gratis buss medfører at det er de som går og sykler som tar buss i stedet? Dette og sikkert mange andre ting bør klargjøres før en slik omfattende beslutning tas.

Nord-Jæren er tuftet på samarbeid mellom kommunene. Hva skjer med samarbeidsklimaet når Stavanger velger alenegang – uten å snakke med sine samarbeidspartnere – i et spørsmål som opplagt har konsekvenser langt ut over Stavanger sine kommunegrenser når det gjelder kostnader og rutetilbud, sviktende inntekter i bompengepakken og sist, men ikke minst tillit mellom kommunene i samarbeidsspørsmål. Alenegang kan lett oppfattes som arrogant og egoistisk av våre naboer og samarbeidspartnere.