Usaklig og uetterrettelig fra professor Røstvik

DEBATT: I et noe merkverdig innlegg i Aftenbladet 1. juni, hvor gratis buss, sauses sammen med krigen i Ukraina, klimautfordringer, grønn omstilling og kommunens gjeldsgrad, spår professor Røstvik en kommende økonomisk katastrofe for kommunen.

Professor Røstvik bruker innlegget sitt til et ufint personangrep på ordfører Kari Nessa Nordtun. Røsvik beskylder henne for å være uetisk og bedrive alenegang. Begge deler grove påstander og begge deler feil.

Arild Michelsen Leder Stavanger Arbeiderparti og medlem av kommunens kontrollutvalg

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nå kan man jo spørre seg hvilken kompetanse en professor i byutvikling har om økonomiske sammenhenger, men meningsrett har jo alle. Som medlem av kommunens kontrollutvalg, som blant annet skal se til at kommunen drives økonomisk forsvarlig, synes jeg det er godt å konstatere at kommunens økonomi er sunn og god. Både administrasjon og politikere sørger for en forsvarlig økonomisk drift av kommunen. Det har vært tilfelle før flertallsskiftet i 2019, og det er i høyeste grad tilfelle nå.

Sunn kommuneøkonomi

Jeg skal ikke trette leserne med for mange tall. Jeg må likevel presisere følgende: Kommunen styres ut fra gitte måltall På område etter område, er resultater for 2022 bedre enn måltallene. Investeringsnivået i forhold til driftsresultatet er på 12 prosent, akkurat på måltallet. Egenandel ved investering er på 63 prosent, vesentlig bedre enn måltallet på minst 50 prosent.

Gjeldsgraden, som Røstvik er så bekymret for, er på 61 prosent, omtrent på måltallet. Mindre enn regnskapet for 2021 og vesentlig bedre enn budsjettert.

Disposisjonsfondet, som noen mener tappes med gratis buss, er på mer enn 15 prosent, mens måltallet er mer enn 6 prosent. Det viser at vi har et solid disposisjonsfond. Det er ingen fare for disposisjonsfondet, selv om noe av fjorårets overskudd brukes på gratis buss, og ikke overføres fondet.

Kommunens resultat i fjor var på nesten 900 millioner kroner, noe som tilsvarer 6,1 prosent. Måltallet er minst 2 prosent.

Så kan vi dele Røstviks bekymring for den framtidige finansiering av kommunale tjenester, men jeg er overbevist om at våre politikere, uansett farge, tar dette på alvor og vil klare å håndtere det. Gjeldsgrad blir kanskje det minste problemet i så henseende.

Et ufint personangrep

Professor Røstvik bruker innlegget sitt til et ufint personangrep på ordfører Kari Nessa Nordtun. Røsvik beskylder henne for å være uetisk og bedrive alenegang. Begge deler grove påstander og begge deler feil. Jeg skal ikke kommentere den grove påstanden om at ordfører Kari Nessa Nordtun opptrer uetisk. Den er svært usaklig, helt feil og faller på sin egen urimelighet. Men påstanden om alenegang blir meningsløs når forslaget om gratis buss for en periode, ble vedtatt med et stort, tverrpolitisk flertall. Vedtaket om gratis buss for en periode ble innført fordi flertallet ville bruke litt av fjorårets overskudd på en måte som kommer innbyggerne til gode, og som, dersom trafikkadferd endres, også er til det beste for klimaet. I en slik sammenheng er ikke 200 millioner mye penger.

Professor Røstvik må gjerne være opptatt av kommunens gjeldsgrad, men da burde han bidra til en mer opplyst samtale, preget av mindre personangrep og mer anstendighet.