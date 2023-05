Gi utenlandsstudenter stipend til å betale studieavgiften!

DEBATT: Det er nå bestemt at de fleste utenlandske studentene som gjerne vil studere i Norge skal betale studieavgift. Det er kun studenter fra EU/EØS som slipper slik avgift.

«Hva om Næringsforeningens medlemmer og annen industri gir stipender til den gruppen studenter som er ønsket?» spør Ove Tobias Gudmestad.

Ove Tobias Gudmestad Professor Emeritus, UiS, Marin Teknologih

Dette er en politisk beslutning som nok mange støtter, for de mener at det er for galt at norske skattebetalere skal betale for gratis utdanning av ungdom fra hele verden. Andre beklager beslutningen og mener at vårt samfunn blir fattigere uten denne kontakten utenfra. Og nå går Rogaland glipp av mange dyktige arbeidstagere for framtiden.

Næringslivet steiler

Beslutningen om å innføre studieavgift har spesielt fått næringslivet i Rogaland til å steile. Rosenkilden, som er organ for Næringsforeningen i Stavanger-regionen, frykter at utenlandsstudentene trolig «vil fordufte». Prorektor Dahl Fitjar ved Universitetet i Stavanger peker på at 56 prosent av de internasjonale studentene som fullførte en grad mellom 2020 og 2022 ved UiS fortsatt bor i Rogaland og at 76 prosent av disse i dag er i arbeid. 83 prosent av disse arbeider i privat sektor. Det vil si at 35 prosent av dem som besto eksamen i 2020 til 2022, nå arbeider i privat sektor. Trolig er prosentandelen større for ingeniører enn for andre grupper. Dahl Fitjar anslår at kun et titalls studenter ville kommet om de hadde måtte betale studieavgift.

Hermed er forslaget brakt til de som har midler og som bestemmer.

Når privat sektor mangler kompetansearbeidskraft (slik Rosenkilden påpeker), må det være greit å foreslå at dette kan sektoren gjøre noe med selv, men det haster. I disse dager får hundrevis av unge fra land utenfor EU/EØS melding om at de er opptatt til mastergrad (2-årig studie) men at de må betale studieavgift. Kan disse likevel bli overbevist om at de bør takke ja til innbydelsen?

Hva om Næringsforeningens medlemmer og annen industri gir stipender til den gruppen studenter som er ønsket? Gir de 50 stipender over to år, blir dette en sum på 15 millioner kroner. Dette er «utgifter til inntekters ervervelse». Det kan forventes at mange av studentene blir værende i Rogaland etter at studiene er gjennomførte. Stipend kan bli gitt til de dyktigste søkerne og innenfor fagområder der det er behov for arbeidskraft.

Mange er blitt værende

Det kan også pekes på land hvor man spesielt ønsker å hente studenter fra. For noen år siden ga myndighetene stipend til søkere fra Indonesia. Siden har mange av disse blitt værende i regionen og bidrar nå til verdiskapning her. Jeg forstår at de trives i en region som oppfattes som åpen og inkluderende.

Så hermed er forslaget brakt til de som har midler og som bestemmer. Det må det også være sagt at de som blir værende, blir kjent med norske forhold i studietiden, det teller mye når de skal begynne i arbeidslivet. Men hva om regionen etter to år ikke trenger denne arbeidskraften? Da har disse unge personene en utdanning fra Norge, fra vårt universitet, og den viser godt på deres CV. Selv om de etter noen år skulle velge å reise herfra, har de utdanning og arbeidserfaring. Det teller også ved søknad om arbeid i andre land.

Og hva med offentlig sektor? Ideen om stipender må ikke være begrenset til privat sektor. Der det trenges flere hoder og hender, og der det er studieplasser som kan fylles, vil også utenlandske studenter være «gull verdt».