Arrogant om varsling fra SUS-direktør Erna Harboe

KRONIKK: Klart det går ut over pasientene. Å si noe annet synes tullete.

Erna Harboe er fagdirektør for fag og foretaksutvikling i Helse Stavanger (SUS).

Målfrid J. Frahm Jensen Fagbokforfatter, varsler til SUS og tidligere pårørende til kreftpasient

Debatt

Fagansvarlig kreftlege Herish Garresori og avdelingssykepleier Ragnhild Sviland ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) melder avvik. Sier ifra internt. Varsler ledelsen. Ingenting skjer.

«Uforsvarlig og uholdbart», sier de om situasjonen ved SUS til Aftenbladet 16. juni. Problemene har eskalert. Både røntgenleger, klinikk og ledelsene ved de ulike avdelingene skal ha blitt varslet internt. De forteller at pasienter rammes.

Tullprat

Fagdirektør Erna Harboe svarer Aftenbladet rimelig arrogant, ved å si at situasjonen ikke går ut over pasientsikkerheten og forsvarligheten i behandlingen som er gitt pasientene.

Hva slags tullprat er dette? Hvis pasientene ikke får tatt CT-bilder for å se om kreften reduseres eller vokser, og legene ikke kan gi rett behandling, – klart det går ut over pasientene og pasienters sikkerhet. Å si noe annet synes tullete. Det er å forsvare et system, koste hva det koste vil. I tillegg devaluerer hun alvoret i varslingen.

Varslingsrutiner

Jeg møter helsepersonell fra SUS gjennom både foredrag og kurs som forteller at de har et eget varslingssystem, Synergi, som skal brukes ved avvik. Det synes som om ansatte tror at det å melde fra i Synergi fratar dem plikten til å varsle Statsforvalteren om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet. Hvis de tror det, er det noe riv ruskende galt med informasjonen helsepersonellet får fra ledelsen ved SUS.

Om avvikssystemet Synergi står det: «Vi melder for å skape forbedring. Ved å melde kan vi kartlegge omfang av typer hendelser. Vi får mulighet til å lære av hendelsene. Vi kan sette inn tiltak og forebygge at lignende hendelser skjer igjen. Alle kan gjøre feil, men vi må lære av de. Synergi er et system for å lære av uønskede hendelser. Her registrere vi og behandler dette.»

I Synergi skal pasientrelaterte hendelser som blant annet fall, legemidler og behandling meldes. Avvik meldt i Synergi blir saksbehandlet internt, men Synergi-opplæringen på SUS sine nettsider viser verken til hvor, når eller hvordan en pliktmessig skal varsle Statsforvalteren.

I Helse Vest sine «Rutiner for varsling», som åpner med at de ønsker åpen ytringskultur og oppfordrer medarbeiderne til å varsle om kritikkverdige forhold, henviser de heller ikke til helsepersonells lovpålagte plikt til å varsle. De skriver at en kan varsle, men omtaler ikke plikten. De skriver at en kan søke veiledning hos tillitsvalgte, verneombud, bedriftshelsetjeneste, personalavdeling eller varslingsombud hvis en er usikker på om det er en varsling en står overfor, men ingenting om at en kan velge å søke råd hos Statsforvalterens helse- og sosialavdeling.

Etter paragraf 17 i lov om helsepersonell, har helsepersonell en selvstendig plikt til å gi tilsynsmyndighetene (Statsforvalteren) opplysninger om forhold som medføre fare for pasienters og brukeres liv og helse. Det er en selvstendig plikt. Ikke et valg.

Det undrer meg derfor at verken Garresori eller Sviland, og annet helsepersonell som er kjent med forholdene, ikke har varslet Statsforvalteren slik de pliktmessig skal gjøre når de blir kjent med forhold som kan medføre fare for pasienters liv og helse. Det kommer iallfall ikke frem gjennom omtalen i Aftenbladet at de har gjort det. Skyldes det uvitenhet eller manglende opplæring i helselovgivningen?

Nødvendig mot

Avdelingssykepleier Ragnhild Sviland og kreftlege Herish Garresori.

Da jeg arbeidet ved SUS, psykiatrisk klinikk i Forsknings- og undervisningsenheten, bad jeg om at opplæring i varsling etter helselovgivningen ble satt på dagsordenen, på lik linje med annen opplæring. Den gang var slik undervisning ikke ønsket.

Varsles Statsforvalteren, vil etaten kunne avdekke feil, mangler og kritikkverdige forhold som kan gå ut over pasienters sikkerhet. De kan også avdekke om sykehusets praksis medfører brudd på spesialisthelsetjenesteloven paragraf 2–2 om plikt til forsvarlighet. Kanskje må et slikt varsel til for at sykehusledelsen skal bedre forholdene til kreftpasientene, og slik at Harboe forstår alvoret?

Garresori synes det er «modig av dem» [de pårørende] å stå frem i Aftenbladet og fortelle om konsekvensene av ikke å få livsnødvendig kreftoppfølging. Selv synes jeg det er modig gjort av Garresori og Sviland å varsle gjennom mediene!