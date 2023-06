Rekord med bismak

DEBATT: Når Norge år for år slår stadig nye eksportrekorder, så skyldes ikke dette at vi eksporterer mer – men at prisene på det vi eksporterer blir høyere. Hva skal til for at Norge får flere eksportbein å stå på?

«Et godt eksempel på en bedrift som virkelig er i ferd med å erobre verden er Wenn», skriver Kari H. Vervik. Her fra flyplassen i München hvor Wenn installerte de første scannerne i Tyskland i januar i år.

Kari Holmefjord Vervik Regiondirektør, Innovasjon Norge Rogaland

Norsk eksport er drevet av noen få, hovedsakelig råvarebaserte varer, som olje, gass og fisk. I 2022 endte Norges handelsoverskudd på 1574 milliarder kroner – det er omtrent tre ganger så høyt som foregående år. I all hovedsak er handelsrekorden drevet av skyhøye priser på naturgass.

Det er gode grunner til å feire rekorder. Et rekordhøyt handelsoverskudd betyr en gunstig handelsbalanse som kan brukes til å finansiere utgifter og investeringer eller et statsbudsjett. Samtidig er det grunn til bekymring: Vi er sårbare for globale prisjusteringer, og vi har gjort oss avhengig av noen få næringer.

Arbeidet med å få flere eksportbein å stå på har begynt for fullt. Gjennom reformen «Hele Norge eksporterer» har regjeringen satt høye ambisjoner for norsk eksport. Norges fire eksportsatsinger består nå av havvind, design og ferdigvare, grønn maritim eksport og helse.

Det finnes stort potensial for økt eksport i Rogaland. Et av de områdene hvor vi har god kompetanse er innenfor software og robotisering, og et godt eksempel på en bedrift som virkelig er i ferd med å erobre verden er Wenn. I 2017 startet de utviklingen av en skanner som tar bilder når biler kjører ut og inn av leiebilområder og en software som oppdager mulige skader og sammenligner bildene. Leiebilselskapene unngår store tap og øker inntektene. Denne løsningen er allerede i drift på flyplassene på Gardermoen og München, ferdig oppsett i Berlin og under utvikling på Gatwick. I tillegg til bistand fra Innovasjon Norge sine kontor i Tyskland og USA samt finansiering av utviklingen, har Wenn deltatt på ulike av arrangementer og kompetansetilbud både i Singapore og San Francisco. Wenn sin suksess gir potensial for store ringvirkninger lokalt – Nordic Steel på Bryne produserer i dag kamerariggen og Robotic Innovation står for sammenstilling og kompetanse vedrørende installasjoner.

Eksportsatsingene er en viktig start. Arbeidet ligger likevel foran oss – med bedriftene i førersetet. Bedrifter trenger tilgang til døråpnere internasjonalt. Når en bedrift kommer til en av Innovasjon Norges internasjonale kontorer, har bedriften behov for innsikt i markedsmuligheter og markedsforhold, kultur- og forretningsforståelse, samt nærhet til potensielle kunder og nettverk i landet de skal eksportere til.

Norge har, i motsetning til sine naboland, redusert sin tilstedeværelse i internasjonale markeder. I 2010 hadde vi 210 ansatte i internasjonale kontorer som hjalp norsk næringsliv med eksport. I dag er vi 100 færre.

Norge og Rogaland har de beste forutsetningene til å levere på eksportsatsingene. Vi har høy kompetanse, ledende teknologi og løsninger, samt stor tilgang til fornybare kraftkilder som gir betydelige konkurransefortrinn innen viktige næringer som bla. havvind, hydrogen, maritim næring, prosessindustri, akvakultur og smart byutvikling.

Det er likevel ikke nok: Det blir ingen ny eksport uten kontrakter mellom norske leverandører og utenlandske kjøpere. I tillegg til mulighet for risikoavlastning i form av lån og tilskudd krever det et fleksibelt hjemme- og uteapparat med riktig kompetanse, bredt nettverk og nok kapasitet.