I dag er jeg sjaman-politiker

Morten Berentsen / MBMultimedia.no

Det er ikke greit for en folkevalgt å se på. Mange mennesker er på jakt etter en større mening og følelsen av indre kjærlighet og tilfredshet i livene sine. De fleste uten en religiøs kontekst, slik jeg ser det. Noen finner hjelp gjennom meditasjon, stillhetsretreats, naturen, guruer, bøker, sjamaner og kanskje noen også hos prester. De finner seg selv der. Det er ikke budbringeren som er viktig, det er hva man selv får av innsikt i sitt eget liv. Heldigvis kan vi alle selv velge den veien som passer best for oss. Vi lever i en fri verden, iallefall her i Norge. Selv om det av og til ikke helt virker slik lenger med tanke på at folk blir hindret i å demonstrere mot det offentlige Kina som er på besøk, men det er en annen sak. At en dialogprest ønsker å invitere og ramme inn The Princess & The Shaman i en kirke er spennende. Märtha Louise er en prinsesse med den dyrekjøpte erfaringen det kommer med. Ingen kan ta fra henne det. Hun har helt sikkert lært utrolig mye om livet som hun kan inspirere andre med. Spennet mellom henne og sjamanen kan by på mye for folk som kjenner seg kallet. Vi er jo bare mennesker alle sammen. Jeg ser ikke problemet her. Vi trenger dialog rundt disse temaene. Åpenhet. Hatten av for dialogprest Silje Trym Mathiassen som tør å ta disse modige stegene. La oss fjerne sekken «det alternativet» og heller snakke om det som ligger bak en slik søken. For dette handler om vanlige menneskers behov, aspirasjoner, velvære, mening, kjærlighet, inspirasjon, aha-opplevelser, innsikter, erfaringer og sanser. Det noen kaller overtro, kan for andre gjøre livet verdt å leve. Det må vi ha dyp respekt for og ikke gjøre oss til voktere over rett og galt for andres indre verden tenker jeg. Dersom «overtro» og religiøs overbevisning derimot går ut over andre ufrivillig, må vi håndtere det gjennom loven. Vi må komme forbi myten om at «alle i det alternativet» utnytter andre mennesker. Det er tull. På samme måte som i alle andre bransjer, finnes det selvfølgelig useriøse aktører. Men min erfaring er at de aller fleste har et genuint ønske om å bringe mennesker inn i mer indre kjærlighet og selvinnsikt.

Hvorfor har vi en tilbøyelighet til å akseptere at det å ta betalt for et stand-up show der man gjør narr av andre ufrivillig er greit mens det ikke skal være lov å ta betalt for et event med formål å bringe mennesker inn i mer fred og kjærlighet i seg selv?

Jeg støtter mangfold, aksept av ulikheter og friheten til at vi som enkeltmennesker selv velger hva som er vår vei. Tiden for tvangskristning er over for lengst. La folk få blomstre i sin egen utvikling sier jeg. Derfor er jeg SjamanPolitiker i dag.

Biskopen: Sjamanens relasjon til syke er det mest alvorlige

Presten angrer ikke på at hun sa ja til sjamanen

– Biskopen må sette foten ned for prinsessen og sjamanen

LEDER: – Biskopens nei kom uforståelig seint