Dette er en virkelighet vi ikke kjenner oss igjen i. Høyre bevilger ikke penger for å realisere en fullskala verdikjede til dette. Stokkebøs egen olje- og energi minister, Kjell-Børge Freiberg, gikk nylig ut og uttalte at han rett og slett ikke er positiv til å bygge en havvindpark her hjemme. Det til tross for at en rekke aktører, som Aker Solutions og El- og IT-forbundet, ønsker en satsing på havvind i Norge. Mer kan man vel ikke forvente fra et parti som i 1991 stemte mot innføring av CO₂-avgift på sokkelen. Denne avgiften har vært et svært viktig bidrag til at produksjonen på norsk sokkel har det laveste CO₂-avtrykket i verden. Mot Høyres stemmer.

Virkemiddel for å oppnå makt

At Høyres Stokkebø i tillegg betrakter og beskriver norsk petroleumspolitikk som en del av et tildekt spill, hvor konsekvensutredningskortet kastes raskt i regjeringsforhandlinger fordi det egentlig ikke er reelt, er en farlig og lite tillitskapende tilnærming til politikk. Dette viser med all tydelighet at det ikke bare er i petroleumspolitikken Høyre tar til seg standpunkt – ikke fordi de nødvendigvis mener det, men som et virkemiddel kun for å oppnå makt.

Kutte i sykelønnen

Abortsaken er et annet eksempel hvor Høyre ikke nøler med å svekke kvinners rettigheter til å bestemme over egen kropp, til fordel for makt. Dette forflytter seg også til Stavanger-politikken hvor Høyres ordførerkandidat, John Peter Hernes, ikke har tatt avstand fra å inngå samarbeid med noen politiske parti, men åpner døren for alle, også de som vil kutte sykelønnen til kommuneansatte med 20 prosent. Hvor er ryggraden, Høyre?