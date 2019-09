Denne uken vedtok kommunalstyret for miljø og utbygging regulering av utleie av el-sparkesykler i Stavanger. De nye reglene har mange gode punkter, men på det viktigste punktet er det en katastrofal velt.

Stavanger skal i fremtiden ha maksimalt 10 leverandører, som kan ha bare 100 el-sykler hver.

Circ leverer mikromobilitetstjenester i 12 land og 45 byer rundt om i verden. Vi har begynt å få en erfaring som gjør oss i stand til å dra noen konklusjoner om hvilken type regulering som gjør at man når målene man ønsker å nå, og hva som fører til havari.

Hvis Stavanger kommune har et virkelig ønske om å få på plass alternativer til biltransport, kan ikke denne reguleringen bli stående.

Når Stavanger kommune velger å begrense antallet el-sykler til 100 per leverandør, har det noen umiddelbare, negative konsekvenser. Det vil vi gjerne vil gjøre befolkningen i Stavanger klar over.

La oss først ta delene av reguleringen vi synes er bra. Det er smart å bruke både fartsbegrensning, no-go soner og såkalt geo-fencing for å styre hvor el-sparkesykler kan brukes og parkeres. I det hele er det opprinnelige saksfremlegget som ble lagt frem for vedtak et godt forslag – og der ble ikke begrensninger i antallet el-sparkesykler nevnt. Hva som førte til endringen som begrenser antallet el-sparkesykler per aktør, vet vi ikke – men det er her det går galt.

Hvem vil ha ti apper?

Det første poenget er rent praktisk. Hvilken person vil ha ti apper på sin telefon, for så å oppdage at det nesten aldri finnes en el-sparkesykkel uansett? Tilgjengelighet er nøkkelen til bruk, så man risikerer at ingen vil bruke tjenesten, slik reglene er utformet.

I en nylig studie fra INRIX (Micromobility potential in the US, UK and Germany, september 2019) har man observert 25 millioner bilturer i de fem største byene i Tyskland. Konklusjonen er at 60 prosent av alle bilturene er mindre enn fem kilometer lange, og de kunne enkelt vært erstattet med mikromobilitets-tjenester.

Elektriske sparkesykler kompletterer offentlig transport og andre typer mikromobilitet veldig bra. Hvis du virkelig vil få folk til å gi fra seg bilen, viser studier at det må være en elektrisk sparkesykkel innen to minutters gangavstand. Det vil være umulig å få til i Stavanger med denne reguleringen. Ved å sette et tak på 1000 el-sparkesykler i en by med mer enn 100.000 innbyggere vil el-sparkesykkelen aldri bli et logisk alternativ.

Økonomisk uforsvarlig

I tillegg er taket så lavt at det er økonomisk uforsvarlig for en aktør som oss å etablere oss i Stavanger. I Oslo har vi et mye større antall el-sparkesykler, og vi har også ansatt 45 personer lokalt – som bidrar med skatteinntekter til kommunen.

De ansatte er nøkkelen til å kunne drifte dette på en så bærekraftig og fornuftig. Hver dag er våre ansatte ute for å plukke opp el-sparkesykler, sørge for at de blir ladet – og å sette ut nye el-sparkesykler. Det er med på å skape orden i gatene, og hindrer at el-sparkesyklene våre står i veien for normal ferdsel.

Bærekraftige el-sparkesykler koster mer penger. I Circ har vi bygd våre egne el-sparkesykler, der alle deler kan byttes ut. Det sørger for at levetiden på våre sykler er mellom 12 og 18 måneder, som er lengre enn konkurrentene. Batteriene våre gjenbrukes, og har en levetid på opptil tre år.

Må følge med tiden

Circ kunne enkelt ha godtatt stort sett alle reguleringene Stavanger kommune har innført. Dessverre gjør begrensingen på antall sykler det umulig for oss å etablere oss her. Hvis Stavanger kommune har et virkelig ønske om å få på plass alternativer til biltransport, kan ikke denne reguleringen bli stående. Hvis den gjør det, plasserer byen seg på utsiden av vår tid, der bærekraft og miljø blir stadig viktigere for befolkningen.