Lykke til med første skoledag!

Mandag starter stavangerskolen igjen etter sommerferien. 1585 barn skal begynne i første klasse. Med nesten tomme ransler, nyspissede fargeblyanter og splitter nye pennal vil mange spente elever møte klassekamerater og lærere for første gang.

Eirik Faret Sakariassen ønsker alle ferske førsteklassinger lykke til mandag. Bildet viser Sakariassen som ny førsteklassing i 1997.

Debattinnlegg

Eirik Faret Sakariassen Leder, Utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger (SV)

Selv husker jeg godt min egen første skoledag, da jeg i 1997 gikk mine første skritt inn i skolegården på Tasta skole. Der jeg møtte nye barn som jeg ennå har som venner. Der lærerne Kjetil og Berit blidt ønsket oss velkommen til tretten års skolegang.

Ekstra spenning i år

Første skoledag markerer et så stort skille for de fleste av oss at jeg tror nesten alle husker tilbake til sin egen. Men jeg tror sjelden vi har hatt et år der første skoledag er mer etterlengtet og knyttet mer spenning til. For vi møtes med avstands-regler, hyppig håndvask og et litt ekstra alvor.

Skolene hadde en ekstra krevende vår. Både elever, lærere og andre skoleansatte ble satt på en ekstra prøve. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle elever og ansatte i stavangerskolen for den ekstraordinære innsatsen hver og en la ned i våren vi har lagt bak oss.

SV og Stavanger-flertallet har store ambisjoner for de minste innbyggerne våre. Vi har, helt siden vi overtok i fjor høst, prioritert barn og unge høyt. For første gang i Norge ble et helt årskull tildelt gratis SFO. Foreldre som har barn i både barnehage og SFO får søskenrabatt fra i høst. Vi har startet opp med gratis skolemat på noen skoler. Stavanger er og skal være barnebyen. I vår kommune skal alle barn ha det godt, mestre og lære.

Leksefri skole

I løpet av den kommende perioden vil vi politisk behandle en prøveordning med leksefri skole. Et lignende arbeid er gjort i Trondheim, og jeg er spent på å se resultatene derfra. SVs syn på saken er at vi med fordel kan tenke nytt om hjemmelekser. I dialog med lærere, foresatte og elever vil utvalg for oppvekst og utdanning ta en beslutning om hvordan vi skal gjennomføre dette forsøket, til det beste for elevers mestring og kunnskap.

I høst skal også fagfornyelsen og stavangerskolens nye strategi for kvalitet rulles ut. Lærerne kan og skal åpne dører mot verden og fremtiden for elevene våre. Elever som går ut av skolen skal ha en god porsjon kunnskap, men kanskje viktigst av alt: tro på seg selv. På at de vet de er gode til noe. For er det noe jeg er overbevist om, så er det at alle mennesker har noe de er skikkelige gode til.

Jeg ønsker alle førsteklassinger og spente førsteklasseforeldre lykke til med første skoledag! Etter en god sommerferie håper jeg alle elever og lærere er klare og motiverte for skolehøsten – og at den blir så normal som mulig. God første skoledag til alle!