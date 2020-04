Førstehjelp og langsiktig omstilling for byggebransjen

DEBATT: Indeksen på Oslo Børs svinger seg som en jojo fra en dag til en annen. Store som små bedrifter klamrer seg til regjeringens tiltakspakker, men for mange er ikke livbøyen bærekraftig, bokstavelig talt.

«Sett fart på nybygg i offentlig sektor og gjør anbudsprosessene smidige og raske. Det vil ha avgjørende betydning for vår næring», skriver Øystein Kjellsen. Foto: Ilustrasjonsbilde/Scanpix

Øystein Kjellsen Daglig leder i rørleggerkjeden VB

Likevel ser de aller fleste små og mellomstore bedrifter nå mot tiden post korona, og de er spente. En sak er det å overleve krisen, men hvordan skal du kunne ta igjen det tapte når denne tiden er over?

Det er liten tvil om at vi trenger sterke og smarte virkemidler for å få fart i norsk økonomi etter koronakrisen. Jeg har fire helt konkrete forslag som vil kunne hjelpe:

1. Innfør ROT-fradrag også i Norge – etter mønster fra Sverige.

2. Hent inn etterslepet på vedlikehold i offentlige bygg.

3. Sett fart på alle nybygg i offentlig sektor.

4. Fjerne arbeidsgiveravgift ut 2020.

1. ROT-fradrag også i Norge

La meg først forklare hvorfor jeg tror ROT-fradraget, slik vi kjenner det fra svensk byggenæring, vil ha en effekt.

ROT står for Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg – hovedsakelig ment for private hjem og fritidsboliger og for å komme svart økonomi i byggenæringen til livs. I Sverige kan hver person som eier eiendom og benytter seg av godkjente fagfolk til en av disse oppgavene, få trukket fra inntil 50.000 kroner årlig for utført arbeid på skatten.

I Norge har mange nå lagt planene for nytt kjøkken, oppussing av badet eller et annet prosjekt på is fordi tidene er usikre. Med et ROT-fradrag til slike prosjekt blir terskelen lavere for å komme i gang, og norske håndverkere vil umiddelbart oppleve at oppdragene strømmer inn. En ikke ubetydelig bieffekt er at vi også får bukt med uønsket svart økonomi i byggebransjen.

2. Etterslep på vedlikehold

En fersk rapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening viser at offentlige bygninger har behov for vedlikehold og oppgraderinger for 160 milliarder kroner. Dette kan vi gjøre noe med nå.

Rapporten tar for seg alt av fylkeskommunale og kommunale bygninger, fra administrasjonsbygg, barnehager og skoler til kulturbygninger, pleie- og omsorgsbygninger. En del av disse står tomme nå, og det er et mulighetsrom vi må utnytte.

3. Nybygg i offentlig sektor

Ordføreren i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård har tydeligvis skjønt det. Han er tydelig på at kommunen skal gjøre alt de kan for å holde trykket oppe i alle bygg- og anleggsprosjekter. Bygg- og anleggsbransjen er Norges største distriktsnæring og en av næringene med høyest privat verdiskapning. «Det er samfunnsøkonomisk avgjørende at bedriftene i denne næringen ikke stopper opp», skriver kommunen i en pressemelding.

De får min umiddelbare støtte.

I Rørleggerkjeden VB mener vi at offentlige prosjekter kan være bærebjelken i byggebransjens økonomi disse dagene. Husk at Norge ikke har stoppet helt opp. Det er ikke pålegg om stans på norske byggeplasser, men naturlig nok er flere private byggherrer urolige for egen økonomi. Derfor må det offentlige kjenne sin besøkelsestid og steppe opp når det trengs. Sett fart på nybygg i offentlig sektor og gjør anbudsprosessene smidige og raske. Det vil ha avgjørende betydning for vår næring.

4. Ta bort arbeidsgiveravgiften

Det fjerde tiltaket som vil komme mange små og mellomstore bedrifter til gode er å fjerne arbeidsgiveravgiften helt i resten av 2020. Det koster rundt regnet 113 milliarder kroner for et halvt år med fritak, men vil gi daglige ledere rundt om i landet en mulighet til å beholde viktige arbeidsfolk istedenfor å permittere dem. For en alminnelig rørleggerbedrift i VB-kjeden med ti-tolv ansatte betyr dette tiltaket cirka en halv million kroner på et halvt år – direkte på bunnlinjen. Penger som kan bety at vi får beholde flere hender til å løse samfunnskritiske oppgaver.

Koronakrisen har satt norsk økonomi under sterkt press. Om ikke mange måneder skal vi igjen skape verdier og ta igjen det tapte. Byggebransjen er en av de viktigste byggeklossene i norsk samfunnsøkonomi. La oss sammen finne det beste drivstoffet for å få fart i denne motoren igjen.

