Hyttefolk: Slutt å sutre!

Påske: I år brytes tradisjonen: Jeg skal ikke på hytta. Slik er det, og selvfølgelig godtar jeg det.

– Min oppfordring til hyttefolket er, slik som vår statsminister sier: «Skaff dere noen gode spill, lat som der er på hytta», skriver Maria Aamodt. Foto: Scanpix

Maria Aamodt 19 år, Stavanger

Vi kan ikke unngå å snakke om koronapandemien som i dette sekund påvirker hele verdens befolkning. Vi er heldige som bor i et land fullt av ressurser og samhold. Allikevel er jeg bekymret for Norges utvikling videre, men ikke i hovedsak på grunn av krisepakker i næringslivet eller foreldre med hjemmekontor og små barn. Jeg er bekymret for folk som i denne høyt risikofylte tiden vi er i velger å reise og nærmest krangle seg til å få dra på hytta.

Det er tåpelig at vi i en tid som denne skal lese avisoverskrifter om små hyttekommuner som må be om hjelp fra Heimevernet til å sende hjem hyttefolk som nekter å dra hjem. Det er tåpelig at vi i en tid som denne skal lese avisoverskrifter om statsminister Erna Solberg som setter Sivilforsvaret til å sende hjem hyttefolk. Det er tåpelig at vi i en tid som denne skal lese avisoverskrifter om hyttefolk som slukker lyset for å ikke bli sendt hjem av kommunen.

Skal ikke på hytta

Familien min har som tradisjon hvert år å reise på hytta i påsken. I år brytes påsketradisjonen: Jeg skal ikke på hytta. Slik er det, og selvfølgelig godtar jeg det. Jeg skal fortsatt tilbringe påsken med familien min. Samtidig skal jeg være meg på å forebygge smittespredning. Jeg skal være med på en dugnad for å ikke risikere helsa og livet til min kreftsyke mor, til eldre mennesker og andre som er i risikogruppen. Ikke skal jeg belaste helsevesenet i de små hyttekommunene som har mer enn nok med å hindre koronaspreding. Denne dugnaden skal jeg gjennomføre ved noe så enkelt som å holde meg hjemme.

I en så surrealistisk tid som denne blir jeg stolt av russen som fram til nå har håndtert situasjonen fornuftig. Selv er jeg avgangselev på dramalinjen ved Stavanger Katedralskole avd. Bjergsted og hadde gledet meg til en russetid som er like rundt hjørnet. Heldigvis er jeg ikke en av dem som har brukt flere tusen på en russebuss jeg ikke får brukt. Allikevel sender jeg en tanke til dem som faktisk har brukt flere tusen på en buss de ikke får brukt. Det står respekt av at de fleste innser realiteten og ikke surmuler av den grunn.

Surmulig fra voksne

Ja, det er trist at vi ikke får dra på hytta denne påsken. Ja, det er trist at vi ikke får sitte på terrassen og nyte vintersola på hytta. Ja, det er trist at vi ikke får gått på skitur med kvikklunsj og appelsiner i sekken. Min oppfordring til hyttefolket er, slik som vår statsminister sier: «Skaff dere noen gode spill, lat som der er på hytta!»

Når det er sagt: Så mye surmuling, fra voksne mennesker, trodde jeg vi skulle være foruten.

