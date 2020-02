Er det pasientene man er mest bekymret for?

DEBATT: Når antallet avtalespesialister står på stedet hvil mens befolkningsgrunnlaget øker, innebærer det en reduksjon i tilbudet til pasientene. Det er vanskelig å se at dagens praksis er det beste for pasientene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Jeg hevder fremdeles at økning av antall avtalespesialister er en av de gode løsningene på den samlede kapasitetsutfordringen», skriver Knut T. Ueland. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Knut T. Ueland Psykolog, tillitsvalgt for Psykolog-avtalespesialistene i Rogaland

I Aftenbladet 25. januar uttaler klinikksjef Helle K. Schøyen og assisterende klinikksjef Sølve Braut ved SUS at en økning av antall avtalespesialister vil gå ut over tilbudet til de sykeste pasientene i regionen. Jeg hevder fremdeles at økning av antall avtalespesialister er en av de gode løsningene på den samlede kapasitetsutfordringen.

Sykehusene har ikke levert

Jeg er glad for at Schøyen og Braut deler min bekymring for kapasitetsutfordringene. Helseminister Bent Høie innførte for noen år siden «den gylne regel» som tilsier at psykisk helsevern skal ha større vekst enn somatikken ved sykehusene. Denne bestillingen har ikke sykehusene levert på. I sykehusenes nullsumspill er sjelden psykisk helsevern vinneren. Her sitter de offentlige poliklinikkene og avtalespesialistene i samme båt. Det er derfor med undring jeg leser at Schøyen og Braut er mer opptatt av å holde avtalespesialistordningen nede enn å heie frem et bedre totaltilbud innen psykisk helsevern til befolkningen.

Ikke frihet til å velge

Det er også riktig at de offentlige poliklinikkene ofte har de sykeste pasientene som har behov for et mer tverrfaglig tilbud. Avtalespesialistene har imidlertid ikke en frihet til fritt å velge egne pasienter. Avtalespesialistene er forpliktet til å vurdere henvisningene og prioritere pasienter i henhold til prioriteringsveilederne. Dette innebærer at man skal søke å prioritere de sykeste, og at alle pasientene skal høre inn under spesialisthelsetjenestens område. Det er heller ikke slik at de offentlige poliklinikkene og avtalespesialistene nødvendigvis skal utføre de samme oppgavene, men heller utfylle hverandre innenfor rammene av spesialisthelsetjenesten. Avtalespesialistordningen er spesielt godt egnet for pasienter som trenger kontinuitet, stabilitet og oppfølging over noe tid.

Som jeg tidligere har hevdet, ser avtalespesialistene dobbelt så mange pasienter som behandlere i offentlige poliklinikker gjør, og helseforetakenes kostnader utgjør omtrent halvparten av det det koster å ansette en spesialist. Det betyr at helseforetakene får fire ganger så mye pasientkontakt ved å gi en hjemmel til en avtalespesialist enn ved å ansette en spesialist selv. Resten av inntekten til avtalespesialistene dekkes av egenandeler og gjennom takstrefusjon fra Helfo. Gitt at befolkningens behov for hjelp er stabilt vil det frigjøre kapasitet i de offentlige poliklinikkene og gi mer behandlingskapasitet for de sykeste. Dermed utnyttes man den samlede kapasiteten av to ulike tilbud bedre.

Over år båret frukter

Schøyen og Braut er bekymret for rekrutteringen av spesialister og at de ikke er mange nok. Dette er en bekymring som jeg støtter dem i. Dette er bakgrunnen for at Psykologforeningen gjennom en avtale med helseforetakene forplikter alle psykologer å spesialisere seg uten ugrunnet opphold. Denne forpliktelsen har over år båret frukter. I dag er over 55 prosent av alle med psykologutdanning i helseforetakene spesialister, og andelen er stadig økende. SUS er faktisk blant de beste i klassen når det gjelder spesialistandel med godt over 60 prosent. I stavangerområdet ligger vi imidlertid betydelig under tallet på avtalespesialister sammenliknet med for eksempel bergensområdet. En økning her vil utvilsomt øke opp kapasiteten i forhold å kunne hjelpe flere pasienter i vårt område.

Er det pasientene man er mest bekymret for? Det virker som om helseforetaket mer er ute etter å ha kontroll og styring med avtalespesialistene enn å øke den samlede behandlingskapasiteten for pasientene.

Publisert: Publisert: 13. februar 2020 09:00

Les også

Mest lest akkurat nå