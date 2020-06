I bakvendtland blir frigjørere rasister

DEBATT: «Hvor går verden hen? Hvor er alt på vei? Hva skal vi få se?» synger CC Cowboys. Det er det jammen ikke lett å svare på i disse dager.

«Jeg har liten tro på at osloborgerne føler seg utrygge ved synet av Ludvig Holberg», skriver Jarle Mong. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Jarle Mong Bryne

Bildene av omkring 15.000 mennesker i Oslo sentrum tettpakket etter måneder med restriksjoner opplevdes som absurde. Bildene fra London som viste den vandaliserte statue av Winston Churchill var imidlertid enda mer rystende.

George Floyd, som for ikke lenge siden rettet en pistol mot magen til en gravid kvinne og har et mildt sagt nedslående rulleblad, kanoniseres til helgen, – mens Churchill, mannen som reddet den vestlige sivilisasjon fra nazismens klør, korsfestes til taktfaste rop. En kriminell forvandles til helt ved en annen manns ugjerning, mens en helt blir dømt nådeløst fordi han var et barn av sin tid.

«Korsfest, korsfest! Slipp Barabbas fri!» – man kan høre ekkoet fra flokkens galskap gjennom historien.

Holberg truer ingen

Nå vil man også fjerne statuen av Winston Churchill på Solli plass i Oslo. Over 4000 personer har signert et opprop som tar sikte på fjerne mannen som sto opp mot historiens verste ideologi. Teodor Bruu, nasjonal talsperson i MDGs ungdomsparti Grønn ungdom, mener det er helt åpenbart at man ikke skal ha statuer av rasister og slavehandlere. Han mener at statuene av Churchill og Ludvig Holberg bidrar til at byens innbyggere føler seg fremmedgjort og mindre trygge. Bruu og Grønn Ungdom vil heller reise statuer av kvinnesaksforkjempere og antirasister.

Jeg har liten tro på at osloborgerne føler seg utrygge ved synet av Ludvig Holberg. I Holbergs mest kjente stykke forsøker bergenseren å forstå enkeltmennesket på en måte som var banebrytende i sin tid. Holberg applauderer ikke Jeppes drikkemønster og valg, men forsøker å finne ut hvorfor Jeppe drikker og handler som han gjør. Holbergs tilnærming står i sterk kontrast til Bruus og hans samtidige.

Det bekymringsløse

Jeg er redd Theodor Bruu og hans venner vil få det travelt i fremtiden. Om alle mennesker skal dømmes etter dagens moralske trender, vil få statuer bli stående. Jeg håper fremtidige generasjoner ikke er like nådeløse når historien skal dømme oss og vår egen tid.

Den beste løsningen for oss i skrivende stund er kanskje den Posten har kommet opp med. Å lage frimerker med bilder av mennesker synes i dag altfor risikabelt. Hvem vet hva som er sant og rett rundt neste sving. Posten har registrert at den moderne tidsånd er svært lunefull. Det tryggeste er å lage frimerker med bilder av hunder som Flint, Milo, Zkipper og Altea, for hunder kan vel ikke havne på historiens skraphaug? Posten har i hvert fall ryggen fri.

Når man ser på skjebnen til Churchill og Holberg, er det kanskje best for oss alle å gjøre som Posten. Ikke mene eller gjøre noe i det hele tatt, bare flyte med strømmen inn i apatiens rolige og bekymringsløse farvann.

På tide å slå alarm

Bruus uttalelser gir assosiasjoner til George Orwells sannhetsministerium fra romanen «1984». Her arbeides det kontinuerlig med å endre uttalelser, begivenheter og begreper i aviser, bøker og film som er i strid med nåtidens oppfatninger. Urensede personer skal slettes fra samfunnets kollektive hukommelse. Makthaverne i Orwells roman har erkjent at «den som kontrollerer fortiden kontrollerer fremtiden og den som kontrollerer nåtiden kontrollerer fortiden».

«Når folk begynner å gå i flokk og streber etter å vise hvor rettenkende de er, bør alle varsellamper tennes», skriver Kaj Skagen. Jeg tror det er på tide at noen trykker på alarmen.

Ugjerningen begått mot George Floyd og rasisme skal man ta et kraftig oppgjør med. Å fjerne statuene av Churchill og Holberg er imidlertid total skivebom, etter min mening. Dette er isteden dessverre et grotesk uttrykk for en generasjon uten røtter som svever i løse luften. Et av de klareste uttrykkene for nettopp dette er synet av rasende unge mennesker foran en vandalisert herremann som var villig til å ofre blod, svette og tårer men endte opp som rasist.