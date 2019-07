Middelalderens avlatshandel var visstnok en særdeles innbringende virksomhet. Skrem folk med helvetet, gi dem litt dårlig samvittighet, – og de blar villig opp for de dyreste avlatsbrev. Good for business, penger i kassa, – finnes det noen bedre måte å finansiere viktig virksomhet på? Hvem vil vel brenne i helvetet, eller skjærsilden, hvis det går an å kjøpe seg ut. Pave Pius den 5. innså til slutt galskapen i dette bedraget og fikk stoppet det i 1567.

Dårlig samvittighet for strømmen

I dag har handelen tatt seg opp igjen. Avlatsbrevene kalles nå «opprinnelsesgarantier». Handelen er strengt regulert og godkjent av dagens pavemakt, Den europeiske union (EU). Norske produsenter av ren strøm får altså selge opprinnelsesgarantier for flere milliarder kroner i året til kjøpere med dårlig samvittighet. De frykter vel at deres svarte synder skal sende både dem selv og deres medmennesker i et hett helvete om ikke noe gjøres. Her kommer avlatsbrevene, opprinnelsesgarantiene, inn og lindrer ubehaget. Forhåpentligvis blir oppholdet i skjærsilden forkortet.

Norske strømkunder har fått tilbud om å kjøpe «garantert ren strøm», men de skjønner ikke vitsen. Norsk strøm er jo ren, tror de. Men tyskere, og noen dansker, og hvem vet, står visst i kø for å kjøpe disse avlatsbrevene. Hvem vet om de ikke kan videreselge dem og tjene penger en gang til. Bedrag er jo bedrag.

Nå prøver norske myndigheter å fortelle oss vanlige strømforbrukere at norsk strømmiks slett ikke er så ren, om du ikke har kjøpt avlatsbrev. Faktisk er det store CO₂-utslipp knytta til strømmen du bruker, selv om du betaler både for strøm, nettleie, elavgift, moms og elsertifikater (i dagligtale ofte kalt «grønne sertifikater»; red.mrk.).

Stjeler fjellheimen vår

Norske politikere, ordførere og velgere er nå så stinne av dårlig samvittighet, helvetesfrykt og angst at de gladelig bøyer seg i støvet når en selger av ren samvittighet banker på døra. Gi oss fjellheimen din, så skal vi legge inn et godt ord for deg hos Sankt Peter. Ellers blir det rett ned, dit du vet.

Her i Rogaland har mange kommuner og grunneiere gitt fra seg store fjellområder til disse avlatshandlerne. De tilbyr glassperler og innrammet diplom som erstatning for en ødelagt fjellheim.

Mens dette foregår hører vi at Norsk Hydro satser med nye smelteovner på Karmøy. De har fått halvannen milliard fra Erna, jeg mener Enova, for å bygge nye smelteovner for aluminium. De vil trenge mer strøm enn hele Haugalandet bruker i dag til disse nye ovnene. De forteller gladelig at de er ute og kjøper strøm, billig strøm. De har vært på Fosen og kjøpt en terawattime, og de har vært i Sverige og kjøpt halvannen terawattime, vindkraft forstås. Billig, ingen får lov å si hvor billig, det er forutsetningen. Dette må ikke komme ut. Og kablene fra Fosen og Sverige til Karmøy, hvem skal betale for dem, ja det gjør du og jeg gjennom nettleia. Industrien har helt andre satser for den slags.

Si det heller som det er!

Dette er altså strøm som vi har betalt for å få produsert, vi vanlige forbrukere som betaler og har dårlig samvittighet fordi strømmen vår er så svart. Nå blir den altså kjøpt opp av smelteindustrien, og Blackrock, og Google. Først har vi betalt elavgift, for blant annet å finansiere Enova, som skal hjelpe oss å spare strøm, trodde vi. Industrien betaler ikke elavgift. Så har vi vært med å legge til rette for og betale for å få vindindustrien i gang gjennom ordningen med elsertifikater. Vi ble fortalt at dette var nødvendig for å redde Maldivene fra å synke i havet. Men så viser det seg at det er for å skaffe billig strøm til smelteindustrien og Google og hvem vet. Ja, smelteindustrien er nok viktig den, men da får de si det da. Ikke komme her med blanke løgner om et grønt skifte.

Vi vanlige forbrukere har faktisk redusert forbruket vårt av strøm over mange år. Vi har etterisolert, fått varmepumper, sparedusj og sparepærer, og vi kan faktisk få strøm nok også til den nye elbilen.

Nå har fylkestinget i Trøndelag satt foten ned for all videre utbygging av vindkraft. Sandnes kommune har sagt nei til mer vindkraft.

Vil Rogaland fylke følge etter og si nei takk til mer naturødeleggelse?